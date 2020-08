Industriales pierden $us 10 millones por día a causa del bloqueo de carreteras





10/08/2020 - 11:43:22

La Paz, (ABI).- El sector industrial pierde $us 10 millones por día a causa del bloqueo de carreteras, este hecho hace que se agrave aún más la recesión económica y la crisis sanitaria que ocasiona la pandemia del coronavirus, informó este lunes el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic. Desde hace una semana, sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS) bloquean carreteras en distintos puntos del país, en demanda de que se realicen las elecciones antes del 18 de octubre, fecha que fue determinada por el Órgano Electoral. Esta medida ocasiona que los alimentos, productos, medicamentos y oxígeno medicinal no puedan llegar hasta las ciudades capitales u otros lugares donde urgen esos insumos para tratar a los afectados por el COVID-19 y con otras dolencias. En tal sentido, el Gobierno nacional reportó que debido a los insumos médicos murieron al menos 30 pacientes en los diferentes nosocomios a nivel nacional. A esto se suma la pérdida económica, tanto del sector informal como del formal. "Los bloqueos afectan la circulación diaria de alrededor de $us 10 millones en productos industriales. El impacto recae sobre el abastecimiento a las familias que son las más perjudicadas. Se viene estrangulando al aparato productivo al no permitir el tránsito de materia prima, insumos intermedios y productos a nivel interdepartamental", declaró a la ABI. Asimismo, afirmó que los bloqueos generarán un clima de mayor incertidumbre para la inversión privada, porque genera una mayor recesión financiera. Agregó que este hecho vulnera los derechos humanos, la salud de la población y es un atentado contra la vida. "Los bloqueos no sólo afectan la economía, sino también la salud de las familias", tomando en cuenta que obstaculizan la provisión de productos farmacéuticos, alimentos y otros productos que son necesarios en la actual emergencia de la Pandemia del Covid-19. "El impacto de los bloqueos está profundizando la iliquidez de las empresas que repercute sobre la capacidad productiva, la sostenibilidad de los empleos y la provisión de productos a las familias", agregó Blazicevic.