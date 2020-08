Presidenta Jeanine Añez: Bolivia no necesita bloqueos, necesita unidad ante la pandemia





10/08/2020 - 11:15:08

La Paz, (ABI). - La presidenta Jeanine Áñez afirmó este lunes que en este momento el país no necesita bloqueos, sino la unidad para enfrentar la pandemia del coronavirus COVID-19.



"Hace 4 semanas que el MAS bloquea en la Asamblea el dinero para pagar el Bono Salud. Y más de una semana que el MAS bloquea en las carreteras el oxígeno para los pacientes del COVID. Bolivia no necesita bloqueos, necesita unidad ante la pandemia", expresó la Jefa de Estado, a través de su cuenta en Twitter.



Desde el pasado 3 de agosto, los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) mantienen el bloqueo indefinido de carreteras en demanda de que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como determinó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Esta manifestación, calificada por el Gobierno como netamente política, se realiza pese a que en los últimos meses la evolución de la pandemia en Bolivia mostró un acelerado ascenso afectando a miles de personas de todas las edades.



Es así que hasta ayer se registraron 89.999 casos confirmados de COVID-19 en todo el territorio nacional, de los cuales 56.551 personas todavía tienen el virus activo en su organismo, 29.808 lograron recuperarse de la enfermedad y 3.640 perdieron la vida.