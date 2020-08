Hospital Obrero de La Paz suplica por oxígeno para pacientes en terapia intensiva





09/08/2020 - 21:10:53

La Paz, (ABI).- Pacientes en terapia intensiva del hospital Obrero de La Paz con diferentes patologías y COVID-19, está en riesgo de perder la vida por falta de oxígeno, por lo que las autoridades de ese nosocomio "suplicaron" a los bloqueadores permitir el paso de camiones para el suministro urgente de ese producto hospitalario. "Esta situación es insostenible, estamos con cero oxígeno líquido, que estaba manteniendo las máquinas de terapia intensiva. El hospital Obrero ha accionado un sistema antiguo de cilindros, los últimos que teníamos ya los hemos puesto a este sistema de abastecimiento para que las máquinas de terapia intensiva no paren (...) sólo queda implorar, suplicar a la gente que está bloqueando y al Gobierno que de una vez levanten los bloqueos", dijo el director del nosocomio, Johann Maldonado. Advirtió que, de no llegar el suministro en las próximas cinco horas, ya será tarde porque no existen más recursos estratégicos para sortear esta crisis, agravada por los bloqueos que realizan las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). "Piensen en la gente que está a punto de morir por falta de oxígeno", exhortó. Familiares de los pacientes se movilizaron a fin de gestionar la ayuda de otras instituciones en condiciones de cooperar con los enfermos en grave situación. Para optimizar el uso del oxígeno, los galenos optaron por racionalizar su suministro, conectándoles de manera intermitente. "Son más de 100 pacientes que están recibiendo oxigeno por máscara, con bigotera por suministro espontáneo. Hemos logrado disminuir en 40% del consumo en aquellos pacientes que aún pueden respirar; la administración es por minutos, se suspende y se les vuelve a dar", explicó. Las cirugías que no reportan "resolución de vida inmediata", fueron suspendidas porque no es posible utilizar los quirófanos ni las salas de recuperación por la falta de oxígeno, y toda esa capacidad fue trasladada a terapia intensiva, explicó Maldonado. "Tenemos ocho pacientes que dependen enteramente del aporte de oxígeno. No hay otra solución. A la gente que está bloqueando, por favor ya no se puede hacer más", alertó.