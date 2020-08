Resistencia Juvenil Cochala se declara en alerta y comienza a desbloquear ruta al occidente





09/08/2020 - 20:09:20

Cochabamba, (ABI).- La denominada Resistencia Juvenil Cochala se declaró este domingo en estado de alerta permanente y comenzó a movilizarse para liberar el paso en la carretea a Cochabamba, a la altura del kilómetro 9 de la ruta al occidente, ante la persistencia de los bloqueos que realizan grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y la Central Obrera Boliviana (COB). "Lamentablemente a la COB no le interesa el diálogo, no le interesa el pueblo boliviano y menos al Movimiento Al Socialismo. El pueblo boliviano va a volver a luchar", advirtió Molina. En criterio de la plataforma ciudadana, el gobierno hizo una gran labor al llamar al diálogo, pero considera que "se han acabado todos los recursos para pacificar el país". Una de las líderes del grupo juvenil, Milena Soto, lamentó que los candidatos y representantes de la COB no hubiesen participado del diálogo convocado por la presidenta Jeanine Áñez. "El pueblo quiere salud y vida, estamos reunidos por eso, porque la ciudadanía busca que la situación política se estabilice de una vez", recalcó Soto. Ambos representantes de la Resistencia se definieron apartidarios y que si volvían a las calles era para defender a la ciudad de Cochabamba. "Los bloqueadores están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pedimos a la población se sume a esta causa y nos ayude a desbloquear", demandó Molina. Hoy se cumplen siete días de bloqueos de caminos protagonizados por grupos afines MAS y a la COB, que impiden el paso de ambulancias, alimentos y oxígeno para pacientes con y sin coronavirus, demandando que las elecciones generales se realicen antes del 18 de octubre, fecha fijada por el Órgano Electoral. La medida se mantiene, pese a los esfuerzos de las autoridades y del propio TSE, para dialogar y consensuar una fecha de los comicios.