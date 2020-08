Se acaba el oxígeno en el Hospital Obrero, piden urgente abastecimiento





09/08/2020 - 20:04:15

Página Siete.- El director del Hospital Obrero de La Paz, Johan Maldonado, alertó este domingo que poco después de las 15:00 de este domingo se terminó todo el oxígeno que tenían los tanques para la asistencia de los pacientes internados en el nosocomio. Hizo un llamado urgente para que las cisternas lleguen con el insumo al nosocomio. “El oxígeno líquido que llega por cisternas nos sirve para dar oxígeno medicinal a unidad de terapia intensiva, quirófanos y algunas áreas como emergencias, ese oxígeno se acaba de terminar, ya no tenemos (…) Lo que hemos hecho es habilitar un sistema antiguo que usa cilindros, pero que consume mucho más oxígeno y los cilindros nos están llegando como goteo. Estamos poniendo grupo de cilindros ahora para que continúen funcionando las máquinas, pero eso nos aumenta demasiado la demanda, tenemos ese oxígeno para unas horas más”, dijo Maldonado a Página Siete. El director del Hospital Obrero explicó que el sistema antiguo funciona con un grupo de seis a siete cilindros de oxígeno que se puede terminar en unas cuatro horas, pero de ahí deben conectar otro grupo de cilindros. Indicó que al momento solo cuentan con quince cilindros más que les entregará la empresa. Maldonado señaló que antes de los bloqueos se cargaban los tanques de oxígeno unas dos veces por semana y fuera de eso la demanda de oxígeno en cilindros era de 70 a 80 por día, debido a la crisis por la pandemia, pero ahora por los bloqueos las cisternas no han podido llegar y el abastecimiento de oxígeno en cilindros disminuyó hasta a 35 por día. “En terapia intensiva hay ocho pacientes que si se acaba completamente el oxígeno se mueren de minutos y en los demás pisos debemos tener como un poco más de 80 pacientes. Todos están recibiendo oxígeno porque son Covid-19”, remarcó Maldonado. Sostuvo que para prolongar el uso de oxígeno que les quedaba suspendieron las cirugías programadas que no son de urgencia de vida y que se bajó el suministro de oxígeno en cilindros a los 80 pacientes con Covid-19 que ahora respiran el insumo de manera intermitente. “Las máquinas de emergencia igual tienen un consumo alto de oxígeno. Ahora sólo estamos operando a los que tienen riesgo de vida. A estos 80 pacientes que están respirando solo el oxígeno en cilindros les hemos bajado un poco el flujo de oxígeno y les suministramos de manera intermitente, es decir les damos un poco y cerramos el oxígeno, esperemos un poco y volvemos a abrir el oxígeno, de esa forma estamos manteniendo un estado constante en los pacientes con el menor uso del cilindro posible, pero ya no vamos a poder aguatar mucho más”, indicó. Maldonado reiteró que ahora los cilindros fueron destinados al sistema de abastecimiento del Hospital Obrero. Volvió a hacer un llamado urgente para que se levanten los bloqueos que están poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes. “El oxígeno líquido solo llega en cisternas, no puede ser traído por avión, dicen que están dejando pasar a las cisternas, pero no están dejando pasar todo lo que necesita; qué dejen la política a un lado, los bloqueadores dicen que representan al pueblo, pero sinceramente a la mayoría del pueblo ahora lo que importa es la salud. Muchos de nosotros tenemos familiares, amigos o gente conocida que están en los hospitales sin poder recibir el oxígeno, para nosotros las elecciones pasaron a segundo plano, en este instante importa la salud y tener la menor cantidad de fallecidos”, expresó.