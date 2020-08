Según exdirigentes, Huarachi conduce a la COB por el camino del desastre





09/08/2020 - 20:00:45

Erbol.- La dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) ha traicionado a sus bases, se ha desentendido de las demandas de los trabajadores y se ha puesto al servicio de un partido político, aseguraron exdirigentes sindicales en declaraciones a la red Erbol. Lucio Gonzales y Gonzalo Rodríguez, exdirigentes de la COB y de la COD Cochabamba, respectivamente, apuntaron a Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la máxima organización laboral, como el responsable de una “estrategia de conspiración” que está poniendo en riesgo la vida de los bolivianos. Gonzales recordó que, desde su constitución, “la COB siempre ha cumplido un rol político, pero nunca se ha puesto al servicio de un partido político, y como mandan los estatutos de nuestra organización siempre ha mantenido la independencia política respecto a cualquier gobierno de turno”. Lamentó que Huarachi se haya convertido “en un títere de Evo Morales y, a nombre de la COB, encabece un bloqueo de caminos que, con el pretexto de adelantar la fecha de las elecciones, lo único que busca es evitar que el MAS pierda su sigla y que Arce Catacora sea eliminado como candidato”. Por su parte, Rodríguez dijo que “la COB ha abandonado las reivindicaciones sociales y ha asumido objetivos estrictamente políticos, por eso lo trabajadores no están en los bloqueos” y advirtió que Huarachi tendrá que rendir cuentas por comprometer el prestigio de la máxima organización sindical. Dijo que, en medio de la crisis sanitaria, “la COB debería estar pidiendo la cabeza del Ministro de Educación por la clausura del año escolar, reclamando a la Ministra de Salud por una errática gestión de la pandemia, protestando por los despidos ante el Ministerio de Trabajo y exigiendo la reactivación del aparato productivo ante las instancias gubernamentales correspondientes”. Gonzales complementó que “desde hace una década, salvando las gestiones de Solares y Mitma, los dirigentes de la COB se han sometido a las órdenes de Evo Morales y ahora no hacen más que repetir las instructivas que reciben desde Buenos Aires, desentendiéndose de las necesidades de los trabajadores”. En su opinión, Huarachi es un artífice de la estrategia de campaña del MAS “que se basa en la convulsión y la polarización” pero advirtió que “sus acciones generarán un efecto contrario porque han pasado por alto que la crisis sanitaria es más fuete que la crisis política y porque no ha comprendido que la pandemia es una amenaza global”. Rodríguez coincidió que la conspiración es parte de una estrategia sistemática que incluyó “la desinformación sobre el coronavirus, la idea de que no existe, que es un invento del imperialismo, que solo afecta a los k’aras, han llegado al extremo de destruir antenas de telecomunicación pretendiendo que la tecnología 5G provocaba la enfermedad”. Destacó que la dirigencia sindical “ha fracasado en su convocatoria a la huelga general, no hay ningún sindicato obrero que esté apoyando a la COB, solo bloqueos de militantes del MAS que no respetan la vida ni los derechos humanos, es una movilización criminal”. Por último, Gonzáles recordó que “Huarachi y compañía no tienen legitimidad, puesto que su mandato ya ha concluido” y proyectó un proceso de renovación “desde los sindicatos, federaciones, confederaciones, CODES, que ya han empezado a exigir que se convoque a un congreso para iniciar el proceso de recuperación de la COB”.