La COD de Tarija determina no acatar bloqueos en tiempos de pandemia





09/08/2020 - 19:38:42

Tarija, (ABI).- El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Eduardo Moreno, informó este domingo que ese ente decidió no acatar el bloqueo de carreteras convocado por su ente matriz, ya que no existen condiciones para cumplir esa medida en tiempos de pandemia. "Hemos ido en consulta con afiliados de la Central Obrera Departamental, nos hicieron conocer su opinión, porque el tema salud está afectando a todos los sectores. Consultamos al sector salud, magisterio y otros donde dijeron que las condiciones no están para salir a bloquear o marchas, por eso ellos decidieron no participar", informó a la ABI. Acotó que más del 60% del sector de salud y del Magisterio en Tarija están afectados por el nuevo coronavirus, por lo que es imposible ingresar en alguna movilización. "Nosotros nos manejamos como dicen las bases, acatamos lo que dicen las bases, la Central Obrera Boliviana (COB) tal vez en el último ampliado aprobó el bloqueo de caminos, nosotros no asistimos al último ampliado nacional", agregó. Indicó que, como dirigente, consultó a los sectores más grandes que están afiliados a la COD y todos desecharon la opción de realizar alguna movilización. La postura de la COD de Tarija se suma a la de Chuquisaca, cuyo máximo dirigente también informó que los trabajadores de esa parte del país no están de acuerdo con el bloqueo de caminos que promueve la COB, porque atenta contra la salud de la población, impidiendo el paso de oxígeno y medicamentos para pacientes con COVID-19.