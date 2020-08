Reunión convocada por Añez termina con pedidos de renuncia, críticas por no intervenir bloqueos y planteo de una comisión para explorar el diálogo





09/08/2020 - 12:56:27

La Paz.- La reunión convocada por la presidenta Jeanine Añez a los actores políticos y sociales, concluyó este domingo con pedidos de renuncia, críticas al gobierno y al TSE y con una propuesta de conformar una comisión que "explore el diálogo". Lamentablmente, esta reunión estuvo marcada al fracaso desde el momento mismo de su convocatoria por parte de la presidenta el sábado en la mañana, ya que a las pocas horas el Legislativo convocó a reunión a la COB y al Tribunal Supremo Electoral, la misma que tampoco tuvo ningún resultado. La inasistencia de los principales candidatos a la presidencia como Carlos Mesa, Luis Arce, Jorge Quiroga y Luis Fernando Camacho, así como de la dirigencia de la COB, empañó la reunión convocada por la presidenta que, sin duda, impidió que se pueda tomar una decisión sobre qué hacer con los bloqueos. La reunión en Palacio de Gobierno estuvo marcada por los pedidos de renuncia de la presidenta a su candidatura, duras críticas al Tribunal Supremo Electoral por no haber sancionado al MAS y críticas a la gestión de gobierno por no actuar como manda la Constitución para proceder a los desbloqueos. Salvador Romero, como lo ha venido haciendo en los últimos días, ha sustentado la decisión de que el 18 de octubre es la mejor fecha para realizar las elecciones generales con todas las medidas de bioseguridad por la pandemia. Los representantes de ADN, Sergio Tarqui y Ruth Nina de Pan-Bol, pidieron a la presidenta que renuncie a su candidatura, que haga cumplir la ley para desbloquear y se ponga del lado del pueblo que sufre a causa de la cuarentena por la pandemia. El candidato a la vicepresidencia de la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, destacó que la presidenta del Estado, Jeanine Añez, en ocho meses de gestión, logró pacificar el país tras los conflictos postelectorales de 2019 y ahora encara la pandemia por el coronavirus COVID-19. En ese marco, sostuvo que la Jefa de Estado es respetuosa de la democracia y que ahora se encarga de enfrentar también una crisis económica, que derivó de la emergencia sanitaria por el coronavirus. "Quererle exigir que en ocho meses, que salva la democracia, que enfrenta la pandemia, que enfrenta la mayor crisis económica, quieren exigirle como si fuera un gobierno de varias gestiones, eso no es justo", puntualizó. Finalmente, la presidenta Añez, dijo que las elecciones ya están definidas y que no fue su gobierno el que provocó la postergación de las mismas, sino una pandemia que afecta a todo el mundo. En un tono de desánimo y con pocas luces para seguir al no haber conseguido una reunión que permita tomar decisiones respecto a los bloqueos, Añez planteó la conformación de una comisión que "explore el diálogo con los diversos sectores". De esta forma, con más críticas que aportes, concluyó la reunión convocada por la presidenta, con grandes ausentes y con la persistencia de bloqueos de carreteras por parte del MAS en las carreteras.