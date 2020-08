Juan Carlos Huarachi amenaza a dirigente de la COD Chuquisaca por no acatar bloqueos





09/08/2020 - 12:18:50

Sucre, (ABI).- El principal dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca, Carlos Salazar, denunció este domingo que recibió una llamada del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, en la que lo amenazó e intentó intimidarlo por no apoyar los bloqueos de carreteras. "Recibí una llamada directa de parte de Juan Carlos Huarachi (Ejecutivo de la COB) y también se escuchaban otras voces en su entorno, indicándole lo que iba a decir. Su llamada era para intimidarnos, que no nos metamos con él, y por llevar la contra a los bloqueos que están realizando; nos amenazó diciendo que nos atengamos a las consecuencias. Lo que está haciendo la COB es someterse al partido político del Movimiento Al Socialismo (MAS)", denunció Salazar, en un contacto con la agencia ABI. Dijo que Central Obrera de Chuquisaca rechaza cualquier intimidación por parte de la dirigencia de la COB, ya que los bloqueos que promueve ponen en riesgo la salud de la población. Informó que impulsarán procesos frente al prevendalismo que recibe la COB del MAS, pisoteando los estatutos de su organización y la dignidad de la clase obrera. "Nuestros estatutos nos protegen en los principios que rigen nuestro actuar como dirigentes sindicales, lo contrario es lo que está haciendo la COB, al someterse al partido político MAS", acotó. Ratificó la decisión de la COD de Chuquisaca, sobre la necesidad de llamar a un congreso nacional para cambiar al Comité Ejecutivo de la COB. Las centrales obreras de Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca no apoyan las determinaciones de la dirigencia actual de la COB, de llamar a bloqueos para pedir elecciones en fecha 6 de septiembre. Según Salazar, los obreros de Tarija y Oruro tampoco están de acuerdo con las medidas que atentan contra la salud y la vida, pero que sus dirigencias están manipuladas por el MAS.