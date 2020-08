Fracasa diálogo: La COB masista quiere elecciones el 6 de septiembre y mantiene los bloqueos





09/08/2020 - 07:23:38

La Paz.- Cinco horas de reunión fue todo lo que aguantaron los dirigentes de la COB afín al Movimiento Al Socialismo en el Legislativo, haciendo fracasar el diálogo al negarse a aceptar una fecha de elecciones que no sea la del 6 de septiembre, por lo que los bloqueos de carreteras se mantienen inalteralbles. Juan Carlos Guarachi, máximo dirigente de la COB y muy cercano a Evo Morales, abandonó la reunión con el Legisaltivo y el Tribunal Supremo Electoral, tras 5 horas de debate en torno a la fecha de las elecciones. “ La propuesta ha sido clara y concreta: elecciones el 6 de septiembre, no 18 (de octubre). En extremo habíamos dicho, consensuaremos una nueva fecha, un término medio, pero hasta la fecha se resisten, rechazan, no aceptan (...)”, dijo el secretario ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi, a tiempo de ratificar que la huelga general indefinida con movilizaciones en demanda de elecciones el 6 de septiembre se mantienen. El presidente en Ejercicio de la Cámara de Senadores, Milton Barón guarda aún la esperanza de que, luego de haber consensuado que las elecciones se definan mediante una ley con carácter inamovible, se pueda consensuar en los próximos días, una nueva fecha. ACTA DE ENTENDIMIENTO RECHAZADA “El TSE ha dejado a consideración de los movimientos y organizaciones sociales, un Acta de Entendimiento donde se deja fijada su posición que, reitera que el proceso de la jornada de elección será el domingo 18 de octubre. Al mismo tiempo, el Acta expresa su predisposición, de concertar con todos los poderes e instituciones, asegurar las mejores condiciones para la jornada electoral 2020”, dijo el presidente del TSE, Salvador Romero. En el anuncio de la reunión que Barón y Romero hicieron señalaron que se trabajaría en una nueva ley para definir la fecha de las elecciones generales y que el consenso se lo realizaría en una reunión con los movimientos sociales. “Nos estamos reuniendo con las organizaciones sociales a efecto de consensuar con ellos un gran acuerdo nacional que pacifique el país y garantice elecciones generales”, indicó Barón. 60 PUNTOS DE BLOQUEO Mientras tanto la COB y los sectores afines al MAS, mantienen al menos 60 puntos de bloqueoen el país, donde se dice que hay unos 7 mil camiones varados y cargados con alimentos y oxígeno para los hospitales. Las movilizaciones del Movimiento Al Socialismo y los bloqueos que impidieron el paso de alimentos, oxígeno e insumos médicos en medio de una crisis sanitaria, fueron para exigir que las elecciones se realicen el 6 de septiembre, fecha en la que se había previsto que los contagios del coronavirus estarían en su punto más alto. Tanto la presidenta del Senado Eva Copa como los candidatos del MAS Luis Arce y David Choquehuanca reconocieron que las elecciones generales no se podían realizar el 6 de septiembre. A pesar de esta posición dividida en las filas del MAS, la COB se niega a levantar las medidas de presión y mantiene los bloqueos, sin importar si con esa acción se pone en peligro la vida de pacientes en hospitales, especialmente de aquellos que sufren de coronavirus.