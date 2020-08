El MAS cede a la presión y admite que las elecciones no pueden ser el 6 de septiembre





08/08/2020 - 20:03:33

Opinión.- Bajo presión de los ciudadanos y de la comunidad internacional, el Movimiento Al Socialismo (MAS) admitió hoy que las elecciones generales ya no se pueden llevar a cabo el 6 de septiembre y anunció que dialogará sobre la nueva fecha, pero con tres condiciones. En una conferencia de prensa, el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, junto a su acompañante de fórmula, David Choquehuanca, hizo el anuncio, pero no dijo nada sobre levantar los bloqueos que están causando fallecidos por la falta de insumos médicos. Arce se limitó a señalar que el MAS pone tres condiciones para dialogar sobre una nueva fecha de elecciones. La primera condición es que una ley refrende la nueva fecha; la segunda, que el TSE garantice una fecha "fija e inamovible" ; y la tercera, que el acuerdo cuente con el auspicio de organismos internacionales. El candidato presidencial, que no aceptó preguntas de los periodistas, indicó también que son "malintencionadas" las acusaciones que pesan contra el MAS y sus organizaciones por impedir y obstaculizar el paso de oxígeno medicinal para pacientes en hospitales de La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y Potosí. Agregó que ese insumo escasea desde antes de los bloqueos. Tres condiciones 1. Para volver a la legalidad debe establecerse una fecha con una ley y no con una simple resolución para ingresar y desenvolverse en el marco jurídico. 2. Debe existir garantías para que la fecha fijada sea inamovible para las elecciones generales. El MAS considera que las reiteradas veces que el Tribunal Supremo Electoral cambió (3 de mayo, 2 de agosto, 6 de septiembre y 18 octubre) genera susceptibilidad en todos los bolivianos. 3. Exigen que ese acuerdo sujeto al diálogo cuente con el aval auspiciado por organizaciones internacionales o la comunidad internacional para que “este binomio pueda estar tranquilo y saber que se va a cumplir”.