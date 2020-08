El MAS admite que está detrás del bloqueo de carreteras





La Paz, (ABI).- El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Orlando Zurita, admitió que ese partido político está detrás Las organizaciones sociales que bloquean las carreteras del país, en su persistente exigencia de realizar las elecciones antes del 18 de octubre. "Sinceramente, las organizaciones sociales son las que alimentan al instrumento político", asintió el dirigente del MAS, tras señalar que los grupos movilizados responden a un lineamiento político. Las afirmaciones de Zurita, admitiendo que "no se puede negar" la acción política del MAS en las movilizaciones, fueron realizadas en una extensa entrevista en la Red Uno, en la que, además, sostuvo que los bloqueos reclaman sus derechos políticos. Ante la pregunta periodística, en sentido de que, si es un movimiento político, Zurita afirmó "por supuesto que sí, no lo vamos a negar (...) claro que sí no tendríamos por qué negar son nuestros movimientos sociales". Desde el pasado 3 de agosto, las carreteras del país son bloqueadas por los movimientos sociales en más de 100 puntos, impidiendo el paso de camiones cisterna con oxígeno para los hospitales, medicamentos, insumos para la fabricación de productos farmacéuticos y alimentos, demandado al TSE adelantar la fecha de las elecciones pautadas para el 18 de octubre.