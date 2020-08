El MAS ordena, los bloqueos se levantan y el TSE se doblega a firmar un acuerdo por elecciones impostergables en octubre





08/08/2020 - 15:48:34

La Paz.- No puede estar más claro que todos los bloqueos fueron promovidos por el Movimiento Al Socialismo ya que a un pedido de los candidatos de ese partido las medidas exigiendo elecciones se levantan "sin condicionamientos", aunque amarradas hábilmente por otro frente. Según El Deber, las movilizaciones y bloqueos que piden elecciones el 6 de septiembre llegarán a su fin esta tarde cuando los dos candidatos del MAS pidan a sus bases que se desmovilicen y levanten las medidas de protesta que no fueron suspendidas ni siquiera ante el peligro de muerte que sufrían pacientes en los hospitales ante la falta de oxigeno retenido en los bloqueos. Pero así nomás, sin chistar, los masistas levantan los bloqueos al haber conseguido la firma de un acuerdo de parte del Tribunal Supremo Electoral de que las elecciones se realizarám sí o sí el 18 de octubre de manera imposterhable. BLOQUEOS PROMOVIDOS POR EL MAS Y toda esta posición de fuerza no pudo ser escondida, ya que el vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Orlando Zurita, admitió que ese partido político está detrás Las organizaciones sociales que bloquean las carreteras del país, en su persistente exigencia de realizar las elecciones antes del 18 de octubre, según declaró a Red Uno.



"Sinceramente, las organizaciones sociales son las que alimentan al instrumento político", asintió el dirigente del MAS, tras señalar que los grupos movilizados responden a un lineamiento político.



Las afirmaciones de Zurita, admitiendo que "no se puede negar" la acción política del MAS en las movilizaciones, fueron realizadas en una extensa entrevista en la Red Uno, en la que, además, sostuvo que los bloqueos reclaman sus derechos políticos.



Ante la pregunta periodística, en sentido de que, si es un movimiento político, Zurita afirmó "por supuesto que sí, no lo vamos a negar (...) claro que sí no tendríamos por qué negar son nuestros movimientos sociales". EL TSE DOBLEGADO Un acuerdo que seguramente buscará poner la soga al cuello a los miembros del Tribunal Electoral, si por algún motivo de fuerza mayor, como un creciente número de infectados por coronavirus, pueda dar lugar a una suspensión de los comicios el 18 de octubre. Lo más avergonzante de todo esto es ver a un gobierno y un poder del Estado como el TSE sometidos a un grupo de militantes del MAS bloqueando las carreteras para lograr un solo objetivo: elecciones impostergables en octubre, las mismas que están establecidas en un calendario y no requería de un acuerdo o convenio firmado por el TSE. El MAS vuelve a mostrar su poder en las carreteras, derrumbando cerros y bloqueando incluso ambulancias y camiones cargados con oxígeno sin importar que por esa acción murieron muchas personas por falta de oxígeno. Y el gobierno muestra esa debilidad democrática que le impide actuar como manda la Constitución en casos como los bloqueos. EL TSE BUSCÓ EL ACUERDO Página Siete da otra versión y dice que hay acuerdo para levantar el bloqueo de carreteras, que este sábado ingresó a su sexto día, y también para realizar las elecciones generales el 18 de octubre de 2020. Ambas decisiones serán rubricadas en el curso de esta tarde, en un documento, por autoridades de la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Dice también que el acuerdo se alcanza después de una gestión realizada por el presidente del TSE, Salvador Romero, con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), interculturales, bartolinas y otras organizaciones en presencia del PNUD que hizo de observador del diálogo, de acuerdo con altas fuentes que se contactaron con Página Siete. Página Siete dice además que las negociaciones políticas, entre el TSE y el MAS, empezaron este viernes, de acuerdo con fuentes de la cooperación internacional, para buscar una salida al conflicto que dejó al menos 31 fallecidos por falta de oxígeno, bloqueado en las carreteras desde el pasado lunes (3). Informaron que los candidatos presidenciales conocían de las negociaciones. Las organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo empezaron con el bloqueo de carreteras el 3 de agosto y en este tiempo dinamitaron la vía entre Cochabamba y Oruro, y no permiten el paso de camiones con oxígeno medicinal para abastecer a los hospitales. A la fecha, según el último reporte del Ministerio de Salud, 31 personas han fallecido a causa de la falta de este insumo médico: 23 en La Paz, cinco en Oruro y tres en Cochabamba.