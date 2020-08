Murillo: Buscar el diálogo no es un signo de debilidad, sino de patriotismo





08/08/2020 - 15:02:56

Cochabamba, (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sostuvo este sábado que se espera la asistencia de todos los actores convocados al diálogo nacional para poner fin a los bloqueos de caminos, y que buscar ese encuentro no es un signo de debilidad, sino de patriotismo. Murillo reforzó la invitación que hizo horas antes la presidenta Jeanine Áñez, quien llamó para este domingo a un diálogo nacional, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Central Obrera Boliviana (COB), los binomios presidenciales y los presidentes de Diputados y Senadores, con el fin de confirmar la fecha de las elecciones y suspender los bloqueos de rutas que impiden el traslado de oxígeno a los hospitales. "Buscar el diálogo no es un signo de debilidad, buscar el diálogo es un signo de patriotismo. Nosotros somos militantes de la vida, no de la muerte, por eso nuestra presidenta ha convocado al diálogo", sostuvo el ministro Murillo. En conferencia de prensa en el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba, Murillo afirmó que el Gobierno privilegia la vida de todos los bolivianos, pese a la actitud de grupos violentos que buscan la muerte. Sin embargo, advirtió que el llamado al diálogo tiene un límite, por lo que, en su calidad de encargado de la seguridad y la paz social en el país, espera que los invitados al diálogo nacional acudan al llamado. "Hay que priorizar la vida, el diálogo", insistió. En rápido recuento a lo acontecido en esta semana de bloqueos carreteros, Murillo dijo que se intentó quitar el oxígeno y los alimentos al occidente del país. Al respecto, pidió tranquilidad a los ciudadanos porque, los puentes aéreos continuarán para aprovisionar a La Paz, Oruro y Cochabamba. Murillo reiteró que se está haciendo seguimiento a quienes están detrás de las movilizaciones y de quienes están trasladando dinero para sostener los bloqueos. "Nosotros estamos prestos para lo que la ley y la Constitución nos ordenen", apuntó. Murillo expresó su complacencia por la presencia de la Iglesia Católica como veedora del diálogo convocada por la presidenta Jeanine Áñez.