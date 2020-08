Gobierno: Llamado al diálogo tiene fecha de expiración





08/08/2020 - 14:46:48

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, sostuvo este sábado que la convocatoria al diálogo nacional "por la vida", que busca poner fin al bloqueo de caminos, tiene fecha de expiración, y que si no prospera, se hará respetar la Constitución Política del Estado (CPE), que claramente establece proteger la vida de los bolivianos. "Es un dialogo que tiene expiración porque si no les interesa la vida a todos estos sectores, entonces hay que hacer respetar lo que dice la Constitución Política del Estado, que establece claramente que primero la vida", remarcó en conferencia de prensa. Horas antes, la presidenta Jeanine Áñez llamó a un diálogo nacional, para este domingo, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Central Obrera Boliviana (COB), los binomios presidenciales y los presidentes de Diputados y Senadores, con el fin de confirmar la fecha de las elecciones y suspender los bloqueos de rutas que impiden el traslado de oxígeno a los hospitales. Núñez lamentó que los bloqueos hayan impedido el traslado de oxígeno a los hospitales, lo que provocó la muerte de pacientes que lucharan, con ese insumo médico, contra el coronavirus. Remarcó que los problemas políticos no pueden estar por encima de la vida y la salud de los bolivianos. Organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) promueven cortes de ruta en al menos 100 puntos con el perjuicio para 24 municipios, especialmente del eje central del país, donde se siente con mayor fuerza la ausencia de oxígeno y medicamentos. El partido del expresidente Evo Morales exige que las elecciones se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como había sido definido por el TSE. El ministro de la Presidencia lamentó que esa actitud haya puesto en peligro la vida de bebés en los hospitales, que se ven en aprietos por la falta de oxígeno, por lo que se extremaron esfuerzos para hacer llegar ese insumo médico a los recién nacidos. Así, confirmó que el puente aéreo que se tendió para trasladar oxígeno a los hospitales, continuará hasta que se normalice el traslado del insumo por vía terrestre.