Transporte de Tarija: El Gobierno debe intervenir los bloqueos de carreteras





08/08/2020 - 11:09:37

Tarija, (ABI).- El ejecutivo del transporte sindicalizado 15 de Abril de Tarija, Damián Castillo, informó este sábado que ese sector apoya una eventual intervención de las fuerzas del orden para desbloquear las carreteras del país, que fueron tomadas por grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS). "El Gobierno debe intervenir los bloqueos (...), porque no puede ser posible que no dejen circular ni ambulancias, ni transportar oxígeno para las ciudades donde se requiere para salvar vidas de pacientes con COVID-19", informó a la ABI. El dirigente pidió a la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) levantar los bloqueos y respetar la fecha de las elecciones generales dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). "El Gobierno debe utilizar las fuerzas del orden para desbloquear los caminos, porque ya el Órgano Electoral fue claro, ya se tiene la fecha para las elecciones (...), ya no se puede mover y se la debe respetar, deberían intervenir de una sola vez", agregó. Castillo añadió que los bloqueos provocan grandes pérdidas para el sector del transporte, que recién estaba tratando de volver a trabajar, luego de más de 90 días varados por la pandemia del COVID-19.