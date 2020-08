Médicos alemanes advierten sobre creciente descuido frente a covid-19





08/08/2020 - 10:52:05

Berlín, (DPA) - La federación alemana de médicos Marburger Bund advirtió hoy del creciente descuido de las medidas de higiene y protección durante la pandemia del coronavirus en Alemania. "Estamos viendo un continuo aumento en el número de infecciones, que es aplandado, pero constante", dijo a dpa Susanne Johna, presidenta de la asociación. Johna señaló que está disminuyendo la voluntad de cumplir las normas de protección en una pequeña parte de la población. "Por lo tanto, debemos hablar de una tendencia que nos advierte que así no se puede seguir", destacó. La médica acotó que hay que volver a mantener de manera consecuente las reglas de distancia, de higiene y la obligación de llevar mascarilla. Enfatizó que hay situaciones que ya no se pueden dejar pasar por alto. "Esto incluye que en un transporte público la gente no lleve correctamente puesta la mascarilla y solo se la ponga como protección para la barbilla". Según Johna su uso incorrecto puede derivar rápidamente en un gran evento, por ejemplo, cuando un vagón va lleno de personas paradas. La médica declaró que tal vez algunas personas tengan que enfrentarse de nuevo con el hecho de que covid-19 sigue siendo una enfermedad peligrosa. "Mucha gente ya no siente que esto es una realidad porque no conoce a nadie en su círculo de conocidos que haya estado grave. Algunas personas sienten que está muy lejos, pero no está muy lejos", afirmó. En una entrevista previa con el diario "Neuen Osnabrücker Zeitung", Johna saludó el reinicio de las clases. "La escuela es un gran evento, pero es uno que no podemos permitirnos perder". La presidenta del organismo hizo hincapié en la importancia de establecer reglas claras de prevención contra el coronavirus en las escuelas. Por ejemplo, la frecuente ventilación de las aulas, una medida que debe mantenerse incluso en otoño y en invierno. Asimismo, recalcó que el uso de tapabocas en el patio de la escuela es útil, especialmente en áreas estrechas, pero desestimó su uso durante las clases. "No creo que esto sea apropiado. Si todos están sentados en sus asientos y la distancia está asegurada, el uso de mascarillas durante las clases no tiene ningún sentido y sería un obstáculo innecesario", declaró Johna. "Tiene sentido llevar una mascarilla cuando se llena de gente, por ejemplo al salir del aula, delante del quiosco de la escuela o en el patio de recreo cuando varias clases tienen una pausa al mismo tiempo", concluyó la experta. El reinicio progresivo de las clases en Alemania tras las vacaciones de verano (boreal) ha desencadenado una serie de debates en Alemania acerca del uso obligatorio de las mascarillas entre los alumnos.