Revilla: El riesgo de que 28 recién nacidos se queden sin oxígeno no se ha visto ni en situaciones de guerra





08/08/2020 - 09:47:04

La Paz, (AMN).- El Alcalde Luis Revilla, a través de su cuenta twitter, alertó del riesgo del fallecimiento de 28 recién nacidos por falta de oxígeno en el Hospital de la Mujer. El burgomaestre escribió que los bloqueos que impiden la llegada de este insumo vital a las ciudades es una situación que no se ha visto ni en las guerras. “En el hospital de la Mujer en La Paz 28 recién nacidos en riesgo de perder la vida por la falta de oxígeno. ¿En qué cabeza cabe este bloqueo absurdo e inhumano? Ni en situaciones de guerra se atenta contra enfermos y hospitales. Basta de tanta indolencia y mezquindad”, escribió la autoridad edil. Son varios los centros hospitalarios de varias ciudades del país que requieren de oxígeno, no solo para pacientes enfermos por COVID-19, sino para aquellas personas que padecen otras enfermedades. En el caso de los recién nacidos del Hospital de la Mujer, el oxígeno está a punto de terminarse. Desde el lunes, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) bloquean al menos 100 puntos en diferentes carreteras del país, lo que impide el abastecimiento de oxígeno para la atención de enfermos que están internados en hospitales de las ciudades del territorio nacional.