Bloqueadores afines al MAS ingresan a Samaipata y atacan a la población con palos y piedras







08/08/2020 - 09:35:25



Santa Cruz, (ABI). - El asambleísta departamental por la provincia Florida, Reinaldo Seas, denunció el viernes que los bloqueadores afines al MAS abandonaron el punto de bloqueo en la zona de El Fuerte e ingresaron de manera violentamente al municipio de Samaipata, causando miedo en la población.



"Es intolerable lo que pasa en Samaipata, los bloqueadores han dejado el punto de bloqueo y se han entrado al pueblo y les han pegado a los vecinos", dijo Seas, quien llegó hasta el Comando de la Policía en la capital cruceña para denunciar el hecho.



El representante departamental dijo que la Policía y el Ministerio Público tienen que actuar de inmediato "para que puedan liberar esa vía y detener estas personas que están ultrajado y humillando a Samaipata, que nada tiene que ver con sus demandas".



Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando López, informó que, si bien los manifestantes se habían disgregado, un contingente policial con 40 uniformados se dirigió a Samaipata para realizar el resguardo correspondiente.



"La Policía ya se está dirigiendo hacia el lugar y ellos son los responsables en trabajar en la gestión de la pacificación".

POLICÍA DEL MAS ATACA CON PIEDRAS Y PALOS

Después de escribir un comentario periodístico que publique en las redes sociales, sobre el incendio en Samaipata, me entero que la noche del jueves y la madrugada del viernes en forma subrepticia, se juntan nuevamente los bloqueadores en la carretera a Samaipata.

Mi espíritu de periodista, hace que el viernes 7 de Agosto, día de las Fuerzas Armadas de Bolivia, alrededor de las 11 de la mañana me dirija al lugar del bloqueo y puedo observar más de 60 vehículos varados en la ruta, narra un periodista en su cuenta de Facebook.



"Mi cometido de observación es manejando una motocicleta, llego hasta una curva y observo a dos mujeres de pollera sentadas en piedras a cada lado de la carretera, la mujer de la izquierda levanta su celular como una señal y yo paso, luego observo a unos 100 metros distancia aproximadamente, un grupo de seis bloqueadores, freno e inmediatamente salen del bosque un grupo de choque, jóvenes con ponchos negros, rostros cubiertos, con palos y hondas, y gritando empiezan a correr para atacarme, logro girar con la moto y siento el golpe de dos piedras en la espalda, que de forma certera me lanzaron los bloqueadores, el impacto del dolor hace que no pueda esquivar las piedras que colocaron en el camino y caigo junto con la motocicleta y escucho a las hordas con fuertes gritos correr con la segura intensión de golpearme en el suelo, gracias a Dios que la motocicleta no se apago y logre pararme, montar de nuevo y escapar".



Ante esta acción, al escuchar los gritos y las piedras, los transportista que estaban en el lugar, me auxilian y los agresores retroceden.



Sin sentir dolor e indignado por lo ocurrido, me bajo de la moto y camino para sacar fotos de los cobardes agresores y tener el testimonio fotográfico de lo ocurrido.



En las fotografías se pueden observar a los que se los identifican como "Policía Sindical" y no dejan pasar ni siquiera a los vivientes de la zona.



Estoy indignado, molesto y muy enojado, porque gente que no es viviente de la zona de Samaipata, en forma abusiva han decidido apostarse en el lugar, han decidido cerrar el paso, ellos se creen dueños, el que intenta pasar es atacado con palos y piedras. No quiero especular, porque recibí la protección de Dios, ya que las piedras no me llegaron a la cabeza. Por ética no corresponde que publique las fotos de las marcas de las piedras en la espalda y las pisadera izquierda de mi moto doblada. Pero sí denuncio públicamente ante las autoridades de este atropello y tengo más de veinte testigos que lo presenciaron.

Es hora que la policía y las fuerzas Armadas actúen con derecho y tal como marca la Constitución Política del Estado. Detenerlos por sedición, atentado contra la salud, ataque y agresión al pueblo.



Las fotografías muestran a los cobardes, que se denominan "Policía Sindical" , cuenta el periodista-