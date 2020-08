Tarija procesó 17 pruebas Covid y ya hay más de 600 en espera





08/08/2020 - 09:27:18

El País.- La jornada del 7 de agosto en Tarija se procesaron solo 17 pruebas de Covid-19 de tipo Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), mientras hay más de 600 personas sospechosas que esperan sus resultados de laboratorio. Según datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes). La disminución del testeo oficial bajó en más de un 90 por ciento, respecto al promedio de los cinco primeros días de agosto, que era 185 cada jornada. La disminución marcada se registró el 6 del mismo mes cuando solo se procesaron 44 muestras y al siguiente día solo 17. Los datos del Sedes también muestran que de las 17 pruebas Covid-19 procesadas, todas dieron resultado positivo: nueve corresponden a Cercado, siete Yacuiba y una a Villa Montes. Antes, la tasa de positividad promedio en el departamento era del 51 por ciento. La jefa de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Claudia Montenegro, al iniciar la semana advirtió que el laboratorio podía disminuir su capacidad de procesamiento, porque los conflictos sociales que incluyen bloqueo de caminos, impiden la llegada de materiales para el procesado de muestras. La médico explicó que para hacer una prueba se necesitan distintos materiales, los cuales son traídos desde Santa Cruz y otros de La Paz. Además, por el mismo contexto de la pandemia, son difíciles de conseguir. Es así que Montenegro sostuvo que las pruebas se realizarán solo para los casos catalogados de emergencia. Además, tratarán de gestionar que el Gobierno apoye con transporte aéreo para facilitar la llegada de los materiales y reactivos. El informe oficial del Sedes también muestra que hay 684 personas sospechosas que esperan un resultado de laboratorio: 361 en Cercado, ocho en Padcaya, 30 en Bermejo, 133 en Yacuiba, 73 en Caraparí, 19 en Villa Montes, nueve en Uriondo, 49 en San Lorenzo y dos en Entre Ríos. Las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud permiten iniciar el tratamiento de Covid-19 sin esperar un resultado de laboratorio. El médico debe evaluar la sintomatología clínica y considera el nexo epidemiológico. Lo que sucede también es que las personas no muestran síntomas sino hasta que el virus ya se expandió dentro del cuerpo humano. Entonces, un tratamiento oportuno puede evitar que la Covid-19 afecte la salud de las personas a través de su multiplicación dentro del organismo. Tarija cuenta con dos equipos termocicladores, uno dotado por el Gobierno nacional y otro adquirido por la Gobernación, pero ambos trabajan con distintos reactivos. Con los dos juntos el Sedes llegó a procesar incluso más de 400 pruebas al día. Al margen de esos, tienen un tercer aparato de tipo Gene Xpert, el cual también sirve para muestras Covid, pero este no funciona desde mayo porque no tiene reactivos, responsabilidad que recae en el Gobierno nacional. Tarija suma 5 fallecidos por Covid el 7 de agosto Según el reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes), la jornada del 7 de agosto Tarija sumó siete personas fallecidas por Covid-19: tres en Cercado y dos en Yacuiba. Todas de sexo femenino de 72, 62, 32, 56 y 86 años de edad. El total acumulado de fallecidos a causa de esta enfermedad es de 111, el 72 por ciento corresponde al municipio de Cercado, le sigue Yacuiba con 13,5 por ciento.