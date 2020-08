12 recién nacidos en el Hospital de la Mujer están en riesgo de morir por falta de oxígeno





07/08/2020 - 21:56:33

La Paz, (ABI).- La falta de suministro de oxígeno para la unidad de Neonatología de Hospital de la Mujer de La Paz, pone en riesgo la vida de al menos 11 neonatos; las reservas de ese insumo hospitalario básico podría alcanzar sólo para las siguientes 12 horas, advirtió este viernes el director de ese centro de alta complejidad, Hugo Tejerina. "Nuestra situación es crítica. Tenemos 12 bebés y todos son dependientes de oxígeno, 11 de alto riesgo y complejidad. En el tanque de oxígeno tenemos capacidad para 12 horas más, vamos a colocar balones para poder ampliar ese tiempo", dijo el galeno. Tejerina pidió a los bloqueadores tener "sensibilidad" y ver una vía de solución que permita pasar los insumos hospitalarios de los cuales dependen los neonatos de alto riesgo. "Son 11 neonatos de altísimo riesgo y tenemos otros 20 prematuros, de los cuales la mayoría necesitan oxígeno. Estamos trabajando como único hospital maternidad para toda La Paz", remarcó. El director de ese nosocomio señaló que un importante número del personal está con baja médica debido a la pandemia del coronavirus, situación de emergencia a la que se suma la falta de oxígeno. "Nuestra situación es desesperante, llamamos a la conciencia de las personas involucradas en esto (los bloqueos) porque tenemos horas por delante para bebés. No tengo otra solución", exhortó. Asimismo, señaló que en los hospitales para la atención de pacientes COVID-19 también necesitan ese insumo, pero los niños también son una prioridad. "La gente que está bloqueando los camiones desconoce la gravedad de la situación, llamo a la conciencia de ellos y vean lo que están ocasionado a causa del bloqueo", apuntó. El centro de Neonatología del Hospital de la Mujer es el único con las características de alta complejidad, por tanto "el último eslabón" en la asistencia de salud para los recién nacidos neonatos, sostuvo. Organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) promueven cortes de ruta en al menos 100 puntos con el perjuicio para 24 municipios, especialmente del eje central del país donde se siente con mayor fuerza la ausencia de oxígeno y medicamentos. El partido del expresidente Evo Morales exige que las elecciones se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como había sido definido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por su parte, la viceministra de Comunicación, Isabel Fernández, precisó que son 28 los bebés que están usando oxígeno en el Hospital de la Mujer de La Paz, de los cuales, 12 son prematuros y requiere oxígeno para sobrevivir. "A partir de ahora queda medio día de reserva en los tanques", alertó la autoridad, a través de su cuenta de Twitter. Entretanto, mediante el puente aéreo de emergencia que habilitó el Gobierno nacional para el suministro de oxígeno a los centros hospitalarios del país, en la tarde de este vienes arribó a la ciudad de Oruro un lote de 150 cilindros de oxígeno. El gobernador de Oruro, Edson Oczachoque, afirmó que este suministro está destinado al hospital Oruro - Corea, como un paliativo y no una solución. No obstante, de ser necesario se analizará la posibilidad de destinar una parte para el Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud. "Podremos solucionar solamente cuando las carreteras estén libres, entonces vamos a poder resolver esta falta. Tenemos que olvidarnos de los problemas políticos que tengamos, estamos coordinado las instituciones nacionales y departamentales", señaló la autoridad regional.