Almagro condena acciones promovidas por el MAS y recuerda que democracia no es imponer ideas





07/08/2020 - 19:06:40

La Paz, (ABI).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó este viernes las acciones violentas promovidas por el MAS, porque impiden el traslado de los insumos médicos para atender a pacientes con COVID-19. "Quiero reiterar la condena de la Secretaría General por los bloqueos a los camiones con materiales sanitarias, así como de ambulancia, es imperioso que el personal médico, los instrumentos para combatir la pandemia puedan circular sin interrupciones", afirmó durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente dela OEA. Organizaciones sociales afines al MAS promueven cortes de ruta en al menos 100 puntos con el perjuicio para 24 municipios, especialmente del eje central del país donde se siente con mayor fuerza la ausencia de oxígeno y medicamentos. El partido del expresidente Evo Morales exige que las elecciones se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como había sido definido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ante este panorama, Almagro aseguró que el pretender "jugar" con la vida de los bolivianos es una "bajeza" con el fin de obtener réditos políticos como lo hace el MAS, puesto que en democracia no es la imposición de ideas, por tanto esa acción es "inadmisible". Además, lamentó que las organizaciones defensoras de los derechos humanos del orden público de Bolivia no velen por el derecho a la vida y la salud de sus habitantes. La autoridad hemisférica dijo que Bolivia, como otros países de la región, se vio obligada a postergar sus elecciones debido a los efectos que ocasiona la pandemia en el hemisferio. Ante esa situación reconoció el trabajo que realiza el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para realizar este proceso, pero anteponiendo la salud de sus habitantes. "El actual tribunal electoral de Bolivia, conformado después de la anulación de las elecciones del año pasado, asumió la compleja tarea de restaurar la confianza en los procesos electorales bolivianos. Diversos organismos internacionales entre los que se cuenta la OEA hemos apoyado desde comienzo estos esfuerzos", dijo Almagro. Apoyo de países de la región. En la sesión extraordinaria de la OEA, países como Colombia, Canadá, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Chile, Honduras, Venezuela y Uruguay, apoyaron las acciones asumidas por la presidenta Jeanine Áñez y también condenaron las acciones violentas que se registran en Bolivia, sobre todo por las obstrucción a la salud que realizan sectores afines al MAS. El Representante Permanente de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, pidió a los países miembros condenar esos hechos de "anarquía" que se viven en Bolivia, que son impulsados por grupos desestabilizadores que solo tienen intereses políticos. "Esos actos materializados en bloqueos de caminos deben ser rechazados por los países democráticos del hemisferio pues en dichos actos solo se observa la anarquía de grupos políticos que poco les preocupa la estabilidad de Bolivia y los reclamos de una sociedad que se manifiesta en rechazo del fraude electoral", dijo Ordoñez en su intervención.