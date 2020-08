Se reinicia la Champions League tras 5 meses sin actividad





07/08/2020 - 14:39:02

Luego de casi cinco meses sin actividad, este viernes la pelota vuelve a rodar en el certamen de clubes más importante de Europa, que había sido interrumpido por la pandemia del coronavirus. Para lograr el regreso de la Champions League, la UEFA tomó medidas que aceptaron los clubes y que incluyen un nuevo formato de definición. El último encuentro hasta había sido el 11 de marzo con el 2-0 del París Saint-Germain (PSG) ante el Borussia Dortmund, en un Parque de los Príncipes ya sin público, y que permitió a los franceses clasificarse para los cuartos de final por primera vez en cuatro años. Esa misma noche, el vigente campeón Liverpool quedó eliminado y sin posibilidad de revalidar su corona tras ser eliminado por el Atlético de Madrid ante 52.000 hinchas en Anfield, una multitud que posteriormente los científicos británicos consideraron un acelerador de la pandemia en el Reino Unido. Es por eso que esos dos clubes ya están clasificados, junto con Atalanta, que eliminó al Valenica, y RB Leipzig que superó al Tottenham.



Este viernes y sábado se celebrarán los duelos pendientes y pese a no contar con público, los equipos locales podrán jugar en sus estadios, tras el aval de la UEFA. Es así que hoy el Manchester City recibirá al Real Madrid, tras el 2 a 1 obtenido en el Santiago Bernabéu, y la Juventus hará lo propio en Turín frente al Olympique de Lyon, luego de haber caído 1 a 0 en Francia. Mañana, Barcelona se medirá en el Camp Nou ante el Napoli, después del 1-1 que logró en Italia, y el Bayern Múnich intentará liquidar la serie ante el Chelsea en Alemania que lo tiene 3-0 arriba en el marcador. Una vez que estas llaves se completen, los ocho planteles viajarán rumbo a Lisboa, Portugal. El organismo que rige el fútbol en el viejo continente decidió que esa ciudad estaba en condiciones de albergar los partidos finales en lugar de Estambul, Turquía, que era la sede inicial. La UEFA aprobó entonces que los cuartos de final se definan el 12, 13, 14 y 15 de agosto a partido único en esta sede neutral: estadio del Benfica o del Sporting. En esos mismos escenarios se celebrarán las semifinales el 18 y 19, mientras que la gran final está estipulada para el 23 de agosto en el Estadio da Luz de la capital lusa. Todos los encuentros se desarrollarán sin público. Partidos pendientes de octavos de final 7 de agosto: Manchester City (2) vs. (1)Real Madrid (ESPN2) y Juventus (0) vs. (1) Lyon (Fox Sports) 8 de agosto: Barcelona (1) vs. (1) Napoli (ESPN2) y Bayern Múnich (3) vs. (0) Chelsea (Fox Sports) Cuartos de Final Las llaves a partir de esta etapa se sortearon a mediados de julio 12 de agosto: Atalanta vs. PSG (A1) 13 de agosto: RB Leipzig vs. Atletico Madrid (A2) 14 de agosto: Napoli o Barcelona vs. Chelsea o Bayern Múnich (A3) 15 de agosto: Real Madrid o Manchester City vs. Olympique de Lyon o Juventus (A4) Semifinales A1 vs. A2 A3 vs. A4 Cambio de reglas Los equipos podrán hacer cinco cambios por partido y uno más si la definición se extiende a la prórroga. Además, los equipos pueden convocar hasta 23 jugadores (cinco más que antes de la pandemia del coronavirus). Los clubes pudieron incluir jugadores en la nómina que no estaban en la lista inicial, pero sí debían formar parte del plantel profesional en febrero. Es decir, que los refuerzos que llegaron en estas últimas semanas no podrán formar parte de los equipos. En caso de empate se mantendrá la definición en un alargue de 30 minutos (dos tiempos de 15 minutos) y de persistir habrá definición por penales.