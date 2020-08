Juntos llama a la unidad y deplora que el MAS convulsione el país en plena pandemia





07/08/2020 - 13:57:41

La Paz, (ABI).- El vocero de la alianza Juntos, Manuel Saavedra, llamó a la unidad para salir de la crisis económica y sanitaria. Asimismo, a nombre de la organización política, reprochó que el Movimiento al Socialismo (MAS) convulsione el país en plena pandemia, solo por el afán de volver al poder. "Al MAS no le interesa la unidad del pueblo boliviano, al MAS no le interesa la vida o la salud, al MAS solo le interesa el poder. El masismo en plena pandemia está bloqueando al país, está haciendo que la gente se muera, que la gente sufra", señaló. El lunes, sectores afines al partido de Evo Morales iniciaron un bloqueo de carreteras en distintas regiones del país para que se realicen las elecciones generales del 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como lo definió el Órgano Electoral. Debido al cierre de las principales rutas interdepartamentales, se impidió el paso de camiones que abastecen de medicamentos y oxígeno medicinal a los centros de salud de las principales capitales, lo que ocasionó el deceso de seis personas. En tal sentido, Saavedra solicitó a los representantes y dirigentes del MAS que tengan "compasión" de la ciudadanía que sufre en estos momentos de emergencia sanitaria por el COVID-19. Agregó que por falta de oxígeno hay bebés prematuros y ancianos que en peligro de fallecer.