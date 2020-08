Al menos 100 puntos de bloqueo permanecen activos, la detonación de dinamitas dañó el asfalto





07/08/2020 - 12:48:18

La Paz, (ABI).- Al menos 100 puntos de bloqueo permanecen activos en todo el país, como consecuencia de las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, que aglutina a organizaciones afines al MAS. Autoridades reportaron destrozos en el asfalto de las carreteras por la explosión de dinamita. El viceministro de Transporte, Julio Linares, informó que en el cruce de Tacopaya, a la altura del cañadón de Sayari es el punto de bloqueo más crítico, en la carretera Oruro-Cochabamba.



Los trabajos de retiro de rocas y escombros por la explosión de un cerro, por parte de los bloqueadores, demorarán por lo menos una semana, afirmó la autoridad según un reporte del periódico Bolivia. "La ABC registró aproximadamente 100 puntos de bloqueo en las principales vías del país. Necesitamos despejar la zona para trasladar insumos médicos. Tenemos un informe de la ABC que en una semana recién podríamos habilitar el paso, no existen vías alternas en la zona", informó la autoridad en contacto con radio Fides. La autoridad manifestó que hasta el momento no se cuantificó los daños ocasionados a las principales vías que se encuentran bloqueadas, además que la reparación de la capa asfáltica en la carretera Oruro - Cochabamba tomará varios días.



Según el informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se registraron seis puntos de bloqueo que ocasionaron severos daños en la señalización, los separadores de carriles y la capa asfáltica. Los funcionarios de la ABC no pueden llegar hasta los puntos de bloqueo, debido a que los manifestantes reaccionan de forma agresiva contra ellos. El registro de los daños se realizó a través de la captura de imágenes con drones, además de información de autoridades regionales. Maquinaria pesada para destruir cerros Por otra parte, la autoridad indicó que los pobladores usaron maquinaria pesada para la destrucción de los cerros y para mover grandes rocas para obstruir el paso en ese tramo carretero. "Lamentablemente han logrado destruir material rocoso de gran magnitud y ha caído sobre la calzada al menos 5.300 metros cúbicos de material, en 200 metros de carretera", añadió Linares Advirtió que levantar el material tardará al menos una semana, pero ese tiempo se puede prolongar por más días por el bloqueo que se registra en el lugar. Además, deben usar maquinaria pesada para el recojo de los escombros lo que tardará otro tiempo para su traslado. Los trabajadores de las empresas que se encargan en el mantenimiento de esa vía, fueron amedrentados por los pobladores y tuvieron que retornar a sus campamentos. Otros puntos de bloqueo Asimismo la Policía en Santa Cruz, informó que alrededor de 50 personas bloquearon en inmediaciones de la tranca hacia el municipio de Warnes. A las 06.00, una decena de policías controlaron la situación. Yapacaní es otro de los puntos bloqueados, al igual que la ruta a los valles, en la carretera entre Samaipata y Mairana. Mientras que en la Chiquitania hay tres puntos activos: San Julián, El Puente y Santa Rosa. De la misma forma, en la ciudad de Cochabamba se bloqueó la avenida Petrolera, que está bloqueada con piedras que impiden la circulación vehicular. En la Extranca de Senkata de la ciudad de El Alto, se registró otro punto de bloqueo. Un grupo de personas quemaron llantas y echaron escombros en ambos carriles para evitar el paso de los vehículos. El mismo panorama se refleja en la zona de Río Seco, donde los vecinos del lugar contrataron camiones para echar tierra en la avenida Juan Pablo segundo, a la altura de la Extranca.