Sobrevuelos confirman decenas de puntos de bloqueo: Gobierno anuncia procesos por crímenes de lesa humanidad





07/08/2020 - 12:41:49

Cochabamba, (ABI). - El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó este viernes que las autoridades están realizando sobrevuelos a distintos puntos de bloqueo, protagonizados por sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), a fin de planificar operativos. En ese marco, la autoridad también confirmó que ya se identificó a los promotores de esas medidas de presión, quienes serán procesados por los delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo y sedición. "Haremos un sobrevuelo para hacer nuestros planes esta tarde, en estos minutos nosotros nos vamos a dirigir a hacer un sobrevuelo y les vamos a pasar las imágenes (a los medios) para que puedan tener las imágenes de aquello", anunció Murillo, en una conferencia de prensa, junto a los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez, y de Trabajo, Oscar Mercado, en Cochabamba. Según la autoridad, el país no solamente está enfrentando a persona que quieren matar a la gente por falta de oxígeno y medicamentos, sino también a ladrones, que saquearon mercadería de camiones que están parados por los bloqueos. "Les vamos a presentar en las próximas horas la lista de quienes están haciendo y de quiénes están encabezando estas cosas. Todos van a ser procesados por crímenes de lesa humanidad, sedición y terrorismo", enfatizó la autoridad. Agregó que los impulsores de los bloqueos "serán levantados" y trasladados a la ciudad de La Paz, para que sean juzgados de acuerdo con una ley que hizo el mismo expresidente Evo Morales para perseguir a políticos. Sin embargo, "nosotros no perseguimos políticos, nosotros buscamos justicia para el pueblo. Queremos decirles con claridad que ahora estamos haciendo el levantamiento (de los datos) y las filmaciones de los sobrevuelos nos van a dar la forma de actuar en los operativos que tengamos que hacer y se harán en cualquier minuto", afirmó. Desde inicios de esta semana, la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones sociales afines al MAS mantienen el bloqueo de carreteras en distintas regiones del país, en demanda de que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre como definió el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta situación provocó que muchos vehículos que transportan alimentos, medicinas y oxígeno para los enfermos con COVID queden parados, sin poder ingresar a las ciudades capitales. "Espero que así como han sido valientes para buscar matar a la gente cortándoles (el paso) del oxígeno, los medicamentos y asaltando camiones, también sean valientes para afrontar los juicios, los procesos, porque todos los que están siendo identificados van a ser procesados", insistió Murillo. Además, confirmó que varios alcaldes están involucrados en estos delitos, porque se está usando maquinaria pesada para apoyar los bloqueos e incluso se estaría pagando a los manifestantes. "Nosotros les hemos dado como gobierno y hemos peleado que se les devuelva el 12% del IDH que estaba capturado por el gobierno del MAS para que se invierta en la lucha contra el COVID y muchas de las alcaldías ahora están alimentando bloqueadores y pagando bloqueadores, esto es un crimen de lesa humanidad, no lo vamos a permitir", puntualizó.