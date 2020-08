Gobierno reitera su pedido al TSE de dialogar con los sectores afines al MAS para que se levanten los bloqueos





07/08/2020 - 12:30:36

La Paz, (ABI). - El Gobierno reiteró, este viernes, su pedido a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de dialogar con los dirigentes de los sectores afines al MAS, para que levanten los bloqueos que mantienen en las carreteras, en rechazo a la postergación de los comicios generales para el 18 de octubre. "Al Órgano Electoral le pedimos que se siente a dialogar con las personas que están movilizadas y que cierren este tema porque es un momento de solidaridad y de unidad, porque está en riesgo la vida de cada uno de los bolivianos", aseguró el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, durante una conferencia de prensa. La autoridad señaló que la instalación de bloqueos en distintos puntos del país es una medida política, que solo atenta contra la vida y la salud de los bolivianos. Este viernes, por quinto día consecutivo, sectores afines al MAS liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), mantienen varios puntos de bloqueo en distintas carreteras del país, en rechazo a la postergación de las elecciones para el 18 de octubre. La nueva fecha fue establecida por el Órgano Electoral tomando en cuenta que entre los meses de julio y septiembre se registrarán los picos más altos de contagios de coronavirus, según parámetros científicos y técnicos. El cierre de las rutas provocó que el oxígeno medicinal no pueda ser transportado por los camiones y se agote el suministro del producto en los centros hospitalarios, que lo requieren para atender a los pacientes con COVID-19. La medida de presión también impide el transporte de medicamentos, alimentos y otros productos. En esa línea, Núñez afirmó que respetará la fecha del proceso eleccionario que defina el TSE porque es un órgano independiente. Por ello, la autoridad rechazó que dirigentes afines al MAS y otros políticos pidan que el Gobierno cambie esa fecha, cuando es una atribución del Órgano Electoral; en ese marco, dejó en claro que no se actuará como en el anterior gobierno de Evo Morales. "Antes, todos los poderes del Estado estaban arrodillados a los intereses de Evo Morales, pero ahora esos poderes son independientes y el TSE define la fecha (de las elecciones) y no el Gobierno", aseguró Núñez.