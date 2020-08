El Gobierno garantiza oxígeno e insumos médicos para Cochabamba





06/08/2020 - 21:17:07

La Paz, (ABI).- El Gobierno garantizó la provisión de oxígeno e insumos médicos al departamento de Cochabamba para los pacientes que se contagiaron con coronavirus COVID-19, ante el bloqueo en la carretera Oruro-Cochabamba, altura Sayari. "No vamos a escatimar ningún esfuerzo para que Cochabamba tengan lo que se necesita en esta crisis sanitaria, van a tener oxígenos, medicamentos, nuestros familiares y amigos no van a sufrir por eso", dijo este jueves el ministro de Trabajo, Oscar Mercado un una rueda de prensa celebrada en la sede del Comando de la Policía de Cochabamba. Desde el lunes, la COB además de otros sectores afines al MAS organizaron bloqueos de caminos, en rechazo a nueva fecha de las elecciones generales, incluso hicieron detonar explosivos en la carretera Oruro-Cochabamba, altura Sayari, cerrando completamente esa vía. Mercado lamentó que en medio de la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus se susciten estos bloqueos que no hacen más que atentar contra la vida de los bolivianos. "Esto es un capricho, abuso y atropello de un movimiento estrictamente político y partidario que no mide las consecuencias", añadió. En esa línea, advirtió que no "aguantarán" ningún "chantaje ni manipulación" por parte de estos grupos movilizados y que actuarán conforme lo establece la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes en el país para garantizar el abastecimiento de oxígeno e insumos médicos a la población. Aseguró que es un encargo de la presidenta Jeanine Áñez el defender la salud y la vida de todos los bolivianos del país.