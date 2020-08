Si no hay diálogo el Gobierno desplegará un operativo para rescatar a camiones con oxígeno





06/08/2020 - 21:11:17

La Paz, (ABI).- El Gobierno evalúa la posibilidad de desplegar a fuerzas de seguridad a las carreteras donde se desarrollan bloqueos que impiden el tránsito de cisternas con oxígeno medicinal que es indispensable para tratamiento de enfermes con COVID-19. "Tengan la certeza de que las Fuerzas armadas harán todo lo que esté dentro de la Constitución Política del Estado. En coordinación con la Policía, haremos las operaciones que se tengan que hacer para llevar el oxígeno que hace falta en La Paz, Oruro y Cochabamba, y que también está empezando a faltar en la región sur de nuestro país", afirmó este jueves el ministro de Defensa, Luis Fernando López, en una conferencia de prensa en Cochabamba. La autoridad viajó a la capital del valle junto a sus colegas de Gobierno, Arturo Murillo; de la Presidencia, Yerko Nuñez, y de Trabajo, Óscar Mercado, para llevar oxígeno y medicinas para colaborar con las personas que requieren estos insumos médicos. López afirmó que el traslado de oxígeno y medicamentos a través de un puente aéreo no es sostenible por la alta demanda de estos insumos por efecto de la pandemia de coronavirus que golpea al país. Los ministros coincidieron en señalar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe dialogar con los sectores movilizados, pues la protesta tiene que ver con la fecha de los próximos comicios nacionales para el 18 de octubre, una fecha rechazada por los seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) que quieren apurar la votación. "Hemos trabajado estos días en búsqueda de pacificar, de encontrar solución a las demandas que no son contra el Gobierno (...). Es un tema que debe ser solucionado con el TSE y no asesinando gente ya que lo que se hace es un crimen de lesa humanidad", dijo luego Murillo en la rueda de prensa compartida con sus colegas. Organizaciones sociales afines al MAS instalaron 75 puntos de bloqueo en todo el país y afectaron a 25 municipios, especialmente del eje central para exigir elecciones en una fecha anticipada la dispuesta por el TSE. Al respecto, Murillo señaló que a pesar de la orden que dieron Evo Morales y el presidenciable por el MAS, Luis Arce Catacora, a sus dirigentes para bloquear las carreteras para que no pasen medicinas ni oxígeno, el Gobierno hará los máximos esfuerzos para que no falten dichos insumos en La Paz, Oruro y Cochabamba, además del sur del país. "Estamos en los últimos minutos de agotar los diálogos porque no queremos ningún tipo de confrontación ya que sabemos que el MAS lo que busca es muertos para echarle la culpa a la presidenta Jeanine Áñez", puntualizó. Agotaremos hasta la última instancia del dialogo y si no hay la apertura que esperamos, un poco de corazón en esta gente; vamos a intervenir los bloqueos en cualquier momento", manifestó el Ministro de Gobierno, aunque su colega de Defensa señaló que la "paciencia" ya había sido agotada. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, lamentó que las carreteras del país no estén expeditas en estos momentos "tan difíciles" que atraviesa el mundo por el coronavirus a causa del interés político del MAS, a cuyos dirigentes "les interesa más volver al poder que la salud y economía del pueblo". Núñez exigió al Órgano Electoral que no cambie las fechas para la realización de los próximos comicios puesto que esas determinaciones generan movilizaciones. "El Órgano Electoral, con base en estudio científico, debe definir la fecha; es importante que se sienten de manera inmediata (con los bloqueadores) y no perder más vidas en estos momentos de pandemia", dijo. El ministro dejó en claro que si estas protestas no se solucionan a la brevedad, el Gobierno hará cumplir la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes puesto que primero está la vida de los bolivianos, más aun cuando ya son más de 120 días de paralización de la economía y de un sistema de salud deteriorado. "En ocho meses se ha triplicado los equipos de salud, se ha dado bonos, tenemos ahora el Bono Salud que no nos permiten aprobar en la Asamblea Legislativa (...). Hay un Gobierno que trabaja 24/7 y tenemos un Gobierno anterior que lo único que le interesa es la política y volver al poder a costo de la vida de los bolivianos", afirmó. A su turno, Oscar Mercado, ministro de Trabajo, aseguró que en esta situación dramática que se vive en Cochabamba en plena crisis sanitaria, la gente se muere por el capricho, abuso y atropello del Movimiento Al Socialismo (MAS) que no mide las consecuencias. "Decirles que no nos va a faltar oxígeno ni medicamentos, pero sino se atiende la solicitud que se hizo a partir del diálogo, vamos a ejercer las atribuciones y funciones que la Constitución y la Ley facultan con las instancias encargadas de la seguridad y tranquilidad del país y Cochabamba como las Fuerzas Armadas y la Policía", apuntó. La autoridad remarcó que el Gobierno no aguantará el chantaje ni la manipulación de gente que juega con la vida de los bolivianos. "Hasta aquí hemos sido absolutamente tolerantes, tal vez en exceso, con quienes aprovechando la circunstancia pretenden sacar provecho político. La Presidenta nos ha pedido defender la salud y la vida de los cochabambinos y de los bolivianos, y vamos a cumplir plenamente con el encargo y el mandato", aseguró. De igual manera, llamó la atención a las autoridades locales de Cochabamba que se quedan de brazos cruzados mientras la población sufre. "No escatimaremos esfuerzos para que tengan lo que se necesita en esta crisis sanitaria, tendrán oxígeno, medicamentos, y los familiares y amigos no sufrirán por ello ya que vamos a trabajar incasablemente", indicó.