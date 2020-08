Al menos cuatro pacientes mueren en hospitales por falta de oxígeno





06/08/2020 - 21:07:39

La Paz, (ABI).- Al menos cuatro personas afectadas por el coronavirus murieron, este jueves, por falta del oxígeno que no pudo llegar a los hospitales del país debido a los cortes de ruta de la red troncal, informaron fuentes médicas. Primero, fue una mujer de 27 años que perdió la vida en el Hospital Boliviano Holandés de El Alto por falta de oxígeno, mientras que tres personas más murieron en Oruro por esa misma razón hasta las 18.00 de este jueves. "Se terminó la reserva de oxígeno y los bloqueos impiden el paso de los vehículos con este insumo. Estamos en emergencia por falta de oxígeno para 21 internados, entre ellos 12 con COVID-19, cuatro en terapia intensiva y cinco recién nacidos. Si no llega el oxígeno en próximas horas todos van a fallecer", dijo Corina Rocha, médica del hospital alteño. Similar situación se vive en el Hospital Obrero y el Hospital de Clínicas, ambos en La Paz. Los galenos indicaron que solo quedan 20 balones con oxígeno, lo que es insuficiente para atender a los pacientes, no solo con coronavirus, sino con otras afecciones. "Los centros médicos tienen oxígeno para pocos días y si no se levantan los bloqueos la gente va a empezar en grandes cantidades", aseguró René Sahonero, asesor del Ministerio de Salud. Por su parte, Oscar Romero, director del Hospital de Clínicas, pidió a los dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la Central Obrera Boliviana (COB) que dejen pasar el oxígeno ya que está en juego la vida de cientos de bolivianos. "Son contadas las horas de oxígeno que se tiene, máximo las reservas van a durar hasta el viernes y luego la gente va a empezar a morir por causa de este bloqueo criminal", aseguró el alcalde de La Paz, Luis Revilla. Este jueves se cumplió el cuarto día de movilizaciones y bloqueos convocados por la COB y afines al MAS. Esta situación ha provocado el desabastecimiento de oxígeno, medicamentos, alimentos e hidrocarburos puesto que los camiones quedaron varados en las carreteras. PUENTES AÉREOS El ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo que a pesar de los bloqueos, el Gobierno dispuso puentes aéreos para abastecer a los hospitales, clínicas y diversos centros de salud del país, sin embargo, esta medida se vuelve insostenible a cada hora. "Se trata de delitos de lesa humanidad porque en los hospitales se van a perder muchas vidas ante la falta de oxígeno, lamentablemente los bloqueos atentan contra la salud. Por esas medidas están muriendo los propios miembros del MAS", dijo. El jueves por la tarde se trasladó vía aérea cientos de balones de oxígeno a Oruro, Cochabamba y La Paz, pero lo que se requiere es que los camiones puedan llevar este insumo a otras regiones. Los bloqueadores exigen en plena crisis sanitaria por el covid, que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre.