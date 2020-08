El Gobierno pide un diálogo urgente del TSE con las organizaciones que bloquean carreteras





06/08/2020 - 20:49:09

Cochabamba, (ABI).- El Gobierno demandó este jueves un diálogo urgente entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los dirigentes que promueven los bloqueos en las carreteras para exigir que las elecciones generales se realicen el próximo 6 de septiembre. "Exigimos, pedimos, que de manera inmediata pueda haber un diálogo con el Órgano Electoral y que las personas en movilizaciones tengan un poquito de sensibilidad urgente por el pueblo, por esa gente que está sufriendo, que no tiene la suficientes medicinas", afirmo el ministro de la Presidencia, en una conferencia de prensa celebrada en Cochabamba. Organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) instalaron 75 puntos de bloqueo en todo el país y afectaron a 25 municipios, especialmente del eje central para exigir elecciones en una fecha anticipada la dispuesta por el TSE. Esta medida de presión bloqueó el paso de tubos de oxígeno y medicamentos esenciales para el tratamiento del coronavirus a cientos de personas que están ingresadas en los hospitales. Núñez advirtió que en caso de que ese conflicto no se resuelva con prontitud, el Gobierno tendrá que hacer cumplir la Constitución Política del Estado, para preservar la salud de los bolivianos. "Es de manera inmediata que se tiene que solucionar este conflicto, caso contrario el Gobierno tendrá que cumplir con lo que dice la Constitución Política del Estado y las leyes, que primero es la vida de los bolivianos", complementó. Advirtió que Bolivia no puede soportar bloqueos, en plena emergencia sanitaria, menos después de más de 120 días paralizados y tratando de sacar adelante un sistema de salud deteriorado e insuficiente para atender la pandemia.