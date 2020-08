Viceministro Alanoca denuncia sabotaje del Legisaltivo al no querer recibir el informe presidencial





06/08/2020 - 14:48:07

La Paz, (ABI).- El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, lamentó este jueves que las autoridades del Legislativo, controlado por el MAS, no hayan recibido el informe que emitió la presidenta Jeanine Áñez, en ocasión de los 195 años de la independencia del país. La autoridad afirmó que cuando se apersonó a instalaciones de la Asamblea, junto a Rafael Quispe, director de Coordinación con Movimientos Sociales, le dieron "con las puertas en la cara", además que apagaron las luces de la Presidencia y la primera Secretaria de la Cámara de Diputados, cuando se intentó entregar el documento referido a los ocho meses de gestión de Áñez. "El artículo 172, numeral 12, de la Constitución es claro, menciona que el día de la sesión se debe entregar el informe anual y escrito, no antes ni después. Sin embargo lamentamos el sabotaje que se ha hecho", afirmó Alanoca. "Lamentamos que se haya empañado estos actos tan solemnes durante el aniversario del país", agregó la autoridad, quien afirmó que más allá de esas actitudes por parte de asambleístas del MAS, la presidenta Áñez emitió su mensaje al país. Por su parte el director de Coordinación con Movimientos Sociales, Rafael Quispe, reiteró que algunos políticos del MAS buscaron "sabotear" ese procedimiento constitucional, que se realiza una vez al año. "No sabotean a la Presidenta, ella ha dado su mensaje, lo que sabotean es al pueblo boliviano", fustigó Quispe.