La Presidenta Añez pide al legislativo liberar los recursos para pagar el bono salud





06/08/2020 - 12:29:06

La Paz, (ABI).- Durante el homenaje a los 195 años de la independencia de Bolivia, la presidenta Jeanine Áñez pidió a la Asamblea Legislativa que es controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) liberar el dinero para pagar el bono salud que beneficiará a más de 3.5 millones de ciudadanos bolivianos. "Hago un llamado a la conciencia a los asambleístas del MAS, que se pongan la mano al pecho y liberen el dinero para pagar el bono salud. Como ustedes saben asambleístas, la pandemia no solo ha golpeado la salud, también la economía de las familias en todo el país y en especial a las familias de menos ingresos, a los más pobres", dijo. Agregó que ante esta situación de necesidad y apuro, y ante esta emergencia que viven millones de personas, hace el llamado al corazón y conciencia de los asambleístas del MAS para que liberen el dinero del bono salud. "Es un bono que ha decidido el Gobierno en beneficio de los bolivianos y consiste en 500 bolivianos y beneficiará a más de 3.5 millones de personas, para aliviar las necesidades de tantas familias de norte a sur y de oriente a occidente", agregó. "Liberen ese dinero que es para los hogares, para los más necesitados, para ayudar a millones de personas que ya sufren hambre por la cuarentena, liberen ese dinero porque no es del MAS ni de ningún partido, es de los ciudadanos bolivianos, liberen ese dinero, se los pido en nombre del pueblo boliviano, el pueblo les estará eternamente agradecidos, porque es para pagar bonos. La salud no espera y es más importante que la política, liberen ese dinero porque es para hacer el bien", remarcó.