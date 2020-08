Gobierno instruye a las Cajas de Salud no exigir boletas de pago para atender a sus asegurados





06/08/2020 - 09:01:30

El Ministerio de Salud instruyó a las Cajas de Salud, especialmente a las Caja Nacional del Salud (CNS) no exigir la boleta de pago a sus asegurados para acceder a la atención médica por Covid-19 u otra enfermedad. La determinación es “en todos los niveles y mientras dure la pandemia” por coronavirus. Una nota publicada por la cartera señala que la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo-ASUSS deberá verificar el cumplimiento del instructivo. "No pueden ni deben solicitar a sus asegurados y beneficiarios la presentación de boletas de pago para acceder a la atención por Covid-19 u otras enfermedades. La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo - ASUSS deberá verificar el cumplimiento del presente instructivo", cita el documento que es instruido por el ministro de Salud interino, Fernando López.