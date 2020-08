La OMS sospecha que Wuhan no fue el lugar donde el coronavirus penetró en los humanos





06/08/2020 - 08:49:44

RT.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que Wuhan no fue posiblemente el lugar donde el coronavirus SARS-CoV-2 pasó de los animales a los humanos, pese a que los primeros casos de covid-19 se registraron en esa ciudad china. Según explicó esta semana en rueda de prensa el doctor Michael Ryan, jefe del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Wuhan desde hace años cuenta con un sistema de vigilancia diseñado específicamente para detectar casos de neumonía atípica.



Ese sistema "está para un propósito muy específico, y el hecho de que la alarma se activara no necesariamente significa que ahí es donde la enfermedad pasó de los animales a los humanos", afirmó Ryan.



El virus habría estado latente durante décadas Un equipo internacional de científicos dirigido por la OMS realizará un extenso estudio epidemiológico retrospectivo sobre el origen animal del SARS-CoV-2 y su ruta de transmisión hacia las personas. El origen del virus ha desconcertado a la comunidad científica desde su descubrimiento. Un estudio publicado a finales de julio en la revista Nature Microbiology realizado por investigadores de China, EE.UU. y Europa concluyó que el causante del covid-19 evolucionó en la naturaleza y que estuvo latente en los murciélagos durante décadas en diferentes regiones de China. Esos resultados desacreditarían las teorías de que el nuevo coronavirus fue diseñado mediante ingeniería biológica o que el virus escapó de un laboratorio de Wuhan.