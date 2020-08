Políticos: Bloqueos del MAS no son políticos sino actos terroristas





06/08/2020 - 08:43:57

El Diario.- Ante las movilizaciones convocadas por el Movimiento al Socialismo y sus organizaciones afines, en las que se impide el paso de oxígeno e insumos médicos para la atención de pacientes en estado crítico por coronavirus, políticos y parlamentaros califican estos hechos como actos criminales y hasta terroristas por parte de una tienda política que trata de hacer jugar con la muerte. Tras los hechos registrados el martes en diferentes latitudes del país en los que bloqueadores aparte de impedir el paso de vehículos de transporte de pasajeros y carga, impidieron que material de uso médico e insumos para la atención de pacientes hospitalarios como el oxígeno, también efectuaron destrozos a la infraestructura caminera del país, como en la carreta entre Oruro y Cochabamba en la que se dinamitaron cerros para impedir el tránsito de motorizados. Similares actos delincuenciales y en contra del medio ambiente tuvieron lugar en la región de Samaipata, donde bloqueadores procedieron a encender fuego en la vegetación aledaña a la carretera. Para el diputado por Unidad Demócrata (UD) Tomas Monasterio, estas actitudes responden a actos semejantes al terrorismo y se están realizando por personas que desconocen los motivos reales por los que su dirigencia los moviliza para cometer actos en contra de la economía nacional y la salud de la población. “No saben ni por qué están movilizados, lo único es que están apostando es hacer política con la muerte. Estas movilizaciones tienen un fin político”, señaló el parlamentario. Similares criterios expresó el vocero de la alianza Juntos, José Luis Bedregal, quien señalo que las acciones llevadas adelante por los sectores movilizados deben ser calificadas como actos criminales por el momento en que se los realiza y por el futuro que se viene en medio de una aguda crisis económica. “Destruir carreteras en un momento en que Bolivia está ingresando en un período de crisis económica en el que los recursos se van a cortar dramáticamente. Destruir carreteras es realmente un acto que puede ser calificado de criminal” refirió Bedregal. Añadió que las acciones criminales cometidas por afines al MAS, deben ser castigadas, pues no solo se está queriendo sembrar el temor y el miedo, para esto se están cometiendo delitos contra la salud pública y la vida, que deben ser castigados por las autoridades. “El impedir el paso de las cisternas que están cargadas con oxígeno líquido para los hospitales está generando, ha generado y va generar muertes, por lo tanto las acciones de estos sujetos son acciones criminales que tiene que ser sancionadas de acuerdo al ordenamiento penal boliviano” puntualizó. Monasterio pidió a los dirigentes del MAS a deponer estas actitudes completamente fuera de lugar y que tienen lugar en tiempos en que el país no necesita más conflictos que puedan generar mayores daños por la emergencia sanitaria y la crisis económica por la que se atraviesa. De la misma forma anuncio que estas conductas serán denunciadas ante organismos internacionales. “Vamos a hacer los comunicados a distintos organismos para que el mundo sepa y conozca lo que hoy está pasando en nuestro país, que tenemos no sectores políticos movilizados sino que tenemos terroristas de primera línea llevando adelante acciones absolutamente condenables”, indicó el asambleísta. En este sentido, Bedregal señaló que privar de elementos vitales como el oxígeno a pacientes en estado crítico que requieren de este insumo para su sobrevivencia aparte de ser criminal es un acto que se lleva delante con dolo y premeditación y deben merecer la sanciones que se establecen en el código penal boliviano. “No se puede proceder de esta manera, no se puede jugar tan alegremente con la vida de las personas. Más allá de donde sean los ciudadanos afectados, lo que están haciendo es generar las condiciones para que bolivianos mueran en los centros hospitalarios” enfatizó. Monasterio también advirtió que las movilizaciones convocadas por el Movimiento al Socialismo para bloquear carreteras y crear convulsión social en el fondo intentan desviar la atención de la ciudadanía en el caso de delitos electorales cometidos por el candidato presidencial de esta tienda política, Luis Arce, quien hizo públicos los resultados de una encuesta de intención de voto en un medio de comunicación, caso cuyo tratamiento se encuentra pendiente en la sala plena del Tribunal Supremo Electoral.