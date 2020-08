El oxígeno escasea en cuatro ciudades debido a bloqueos





06/08/2020 - 08:41:29

Página Siete.- Debido a los bloqueos de sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS), en los hospitales de cuatro ciudades -Cochabamba, Oruro, La Paz y El Alto- empieza a escasear oxígeno para los pacientes enfermos con coronavirus o afectados con otras dolencias. Si en las próximas horas no llega ese insumo a los nosocomios, se temen muchos decesos. Médicos, autoridades del Gobierno y de los municipios alertaron de la escasez de este importante e imprescindible insumo médico para los pacientes, sin el cual muchos pueden llegar a fallecer en minutos. El representante del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) Fernando Romero informó a Página Siete que ayer en el Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz se tuvo que rechazar la atención de un enfermo grave con coronavirus porque no hay oxígeno. Agregó que la reserva para los pacientes se termina hoy. “La Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Clínicas está pidiendo auxilio, porque hasta mañana (hoy) tiene reserva de oxígeno y no han podido internar más casos graves, porque ya no había oxígeno y lo poco que hay es para quienes están internados”, informó Romero. El director del Hospital Obrero Johann Maldonado reportó que el oxígeno “se va acabando como una vela”. El médico subrayó que la situación es tan grave que se les escapa de las manos, y solicitó la presencia de un notario de fe pública y de la Fiscalía para registrar los posibles decesos, para, de esa manera, establecer responsabilidades. Son más de 100 pacientes enfermos con coronavirus que están internados en el Hospital Obrero, y muchos necesitan oxígeno para poder respirar. Además, hay 10 enfermos que están en terapia intensiva conectados a ventiladores. Ese nosocomio necesita a diario de 80 a 100 cilindros de oxígeno. En la ciudad de El Alto son cientos de pacientes los que necesitan con urgencia oxígeno medicinal para su tratamiento contra el coronavirus. Los enfermos no sólo están en los centros de salud, también están en sus domicilios, donde enfrentan el mal y luchan por su vida, afirmó el director de Salud de la Alcaldía de El Alto José Luis Ríos. “Tenemos 4.809 pacientes confirmados, más de 3.800 pacientes activos y están en sus domicilios y de estos, aproximadamente unos 800 requieren oxigenoterapia en domicilio”, dijo. Ríos sostuvo que, a causa de la falta de oxígeno el Hospital del Sur, ubicado en la ciudad de El Alto, no se podrá inaugurar. “En el caso del Hospital del Sur son más de 5.000 metros cúbicos de oxígeno que necesitan los tanques y los pacientes que se internen serán oxígeno-dependientes y, por lo tanto, no puede fallar ni un segundo la provisión de oxígeno”, manifestó. En Cochabamba, el representante del Comité Científico del Colegio Médico Marcelo Torrico informó que en las próximas 48 horas se acabará el oxígeno en esa urbe, y que 81 pacientes que están en terapia intensiva y están conectados a tubos de oxígeno medicinal corren el riesgo de perder la vida. “Son más de 500 pacientes que dependen de oxígeno, pero tenemos 81 que están conectados a un ventilador mecánico y estos 81, el día que se acabe el oxígeno, que estimamos sea en uno o dos días, en unos tres minutos fallecen”, sostuvo. Son más de 150 toneladas de oxígeno que están detenidas en los bloqueos, a 90 kilómetros de Cochabamba, además de unas 50 toneladas de medicamentos, especialmente para enfermos con la Covid-19. Estos insumos médicos están destinados a centros de salud de las cuatro ciudades donde escasea el oxígeno medicinal. En los hospitales de la ciudad de Oruro, el panorama es similar. José Verduguez, administrador del Hospital Obrero de esa urbe, dependiente de la Caja Nacional de Salud, informó que el martes fallecieron cinco pacientes enfermos con coronavirus por falta de oxígeno. “Entre las tres y cinco de la mañana fallecieron cuatro personas por falta de oxígeno y en la tarde murió un médico”, aseguró. Ante esta contingencia, el gobernador de Oruro Edson Oczachoque informó que se dotó de 1,2 toneladas de oxígeno para el Hospital General, bloque Oruro-Corea y se “ayudó” al Hospital Obrero con 10 botellones de oxígeno, pero subrayó que sólo servirán para abastecer por unas horas. “Hemos pedido a la empresa proveedora del Hospital Obrero que es Praxair que nos brinden los detalles de dónde están varadas las cisternas y si está en nuestra jurisdicción iremos para dialogar y gestionar el paso”, afirmó Oczachoque. La autoridad agregó que se intercedió con un similar pedido a la Gobernación de Cochabamba, región de donde procede el insumo médico.