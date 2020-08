Bolivia pasa los 85 mil infectados: La Paz vuelve a elevar los casos de coronavirus con 909 en una jornada





05/08/2020 - 22:01:14

La Paz.- El departamento de La Paz volvió este miércoles a elevar la cifra de nuevos casos de coronavirus, al registar 909 infectados en un solo día. Es la tercera vez en 10 días que este departamento reporta más de 900 infectados en un día. Según el reporte del Ministerio de Salud emitido a las 21.40 de este miércoles, La Paz registró 909 nuevos casos de coronavirus, seguido de Santa Cruz con 322 y Cochabamba con 182. Los otros departamentos reportaron cifras menores como Tarija que registró 80 casos, Potosí 77, Chuquisaca 76, Oruro 70, Pando 36 y Beni 28, haciendo un total de 1.780 infectados. En las cifras generales, Santa Cruz llegó a los 36.081 casos, La Paz en una gran disparada tiene 19.024, Cochabamba 10.213, Beni 5.697, Tarija 4.697, Oruro 3.960, Chuquisaca 2.337, Potosí 1.747 y Pando 1.495, haciendo un total general de 85.141 contagiados desde el inicio de la pandemia. En otras cifras se registra 15.881 casos sospechosos, 80.963 descartados, 55.313 activos, 26.437 y 3-385 decesos. Este elevado número de casos confirmados de coronavirus se registran en momentos en que sectores sociales afines al MAS bloquean el país exigiendo elecciones para el 6 de septiembre. ATAQUE TERRORISTA El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, afirmó este miércoles que es como un "ataque terrorista" el bloqueo de carreteras en el país porque los manifestantes no dejan pasar ni oxígeno medicinal, que se requiere con urgencia en los hospitales para mantener con vida a pacientes críticos con COVID-19. "Sin ser muy negativo, creo que lo mismo que ha pasado en Beirut (Líbano) está pasando aquí, estamos con un ataque terrorista en contra de la salud, no se deja llevar los tanques de oxígeno, se ha bloqueado hasta el generador de oxígeno en La Paz", dijo. Agregó que por los bloqueos asimismo no se puede trasladar a distintos puntos del país la donación de 46 toneladas de equipos de protección personal, por un valor de 1,8 millones de dólares, que hizo llegar hace un par de días la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ayudar a prevenir los contagios de COVID-19 en la atención médica de pacientes.