El MAS se atrinchera en el Legislativo e invita al cuestionado expresidente Morales





05/08/2020 - 20:35:47

La Paz, (ABI).- En medio de bloqueos que ahogan a las principales capitales del país, el Movimiento Al Socialismo (MAS) optó por atrincherarse en el Legislativo e invitar al cuestionado expresidente Morales para la sesión de honor por el 195 aniversario de Bolivia. La justicia investiga a Morales por el caso del fraude electoral de 2019 y, en ese marco, ya encontró evidencia sobre manipulación de actas por parte de funcionarios de su gobierno al tiempo que le abrió un proceso por instruir que "Él (Evo Morales) es expresidente del país, protocolarmente, hemos señalado, que todos los expresidentes están invitados para la Sesión de Honor y ya es decisión de uno si vendrán de forma personal o virtual", indicó el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque. No obstante, el Legislador no precisó si el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, actualmente procesado por la matanza de octubre de 2003 de El Alto, también fue contactado para participar de la sesión por el 195 aniversario de la fundación de Bolivia. El diputado de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos cuestionó que el MAS haya invitado a Evo Morales, cuando el expresidente ordenó, en noviembre del 2019, que no ingresen alimentos a las ciudades capitales y causó convulsión en el país. "El MAS está preparando la participación de Evo Morales en la Sesión de Honor. Ese personaje que destruyó el sistema de salud, la democracia y la economía del país estará presente en el acto. Evo Morales está preocupado de la política y de las elecciones, recordemos que él ordenó que no ingresen alimentos a las zonas urbanas, ahora es quien ordenó que no llegue oxígeno y medicamentos a los hospitales", puntualizó el legislador. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, indicó que en los actos protocolares del 6 de agosto deben estar presentes los que aman al país, no los que intentan vulnerar el derecho a la vida de la población. "¿Ese será el regalo del MAS a Bolivia? ¿Es que participe el expresidente (Evo) Morales, que despilfarró los recursos económicos en 14 años? (...). En esta sesión tiene que haber gente que ame Bolivia, que le interese mejorar la vida de los bolivianos", aseveró el Ministro.