Destruyen en el Chapare laboratorio de cocaína altamente equipado







05/08/2020 - 20:31:30



La Paz, (ABI).- En el operativo antidrogra "Tipnis II", realizado en las últimas horas en el Chapare, comunidad Barranquilla, la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) descubrió y destruyó una fábrica altamente equipada con capacidad de producción de 150 kilos diarios de cocaína.



El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, indicó que en el operativo se capturaron a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana.



La fábrica de droga, oculta en medio del monte, contaba con una sofisticada instalación de laboratorio, con áreas para secado, almacenaje de sustancias químicas y destilado.



Para las personas que operaban el laboratorio, la instalación contaba con baños, duchas, dormitorios además de generador de energía eléctrica.



El operativo antidroga logró afectar a la ilícita industria con $us 300.000 en la infraestructura y otros $us 183.000 en el costo de la droga, según la cuantificación efectuada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), afirmó el comandante de esa instancia policial, Juan Percy Frías.



Murillo señaló que los nexos del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el narcotráfico son más que evidentes.



"Luchamos todos los días contra jueces que sueltan todos los días a narcotraficantes, muy pocos son los jueces y los fiscales probos, no voy a generalizar", dijo el ministro Murillo.