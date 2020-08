Presentarán demanda contra dirigentes del MAS y el Gobernador de Chuquisaca por promover bloqueos





05/08/2020 - 20:29:29

Sucre, (ABI).- El abogado Luis Ayllón anunció este miércoles que, junto a un grupo de juristas, presentarán acciones en contra de dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del Gobernador de Chuquisaca, Efraín Balderas, por el "acto criminal" de promover bloqueos para desabastecer a la población de suministros básicos, como el oxígeno, medicamentos, alimentos y agua, entre otros. "Junto a colegas abogados estamos preparando acciones constitucionales para presentarlas contra los dirigentes de la Federación de Campesinos, que son el brazo operativo del MAS, contra las cabezas de los comités de bloqueos y contra el Gobernador interino de Chuquisaca, Efraín Balderas, por el acto criminal y de lesa humanidad de promover bloqueos para desabastecer al pueblo en plena pandemia", dijo Ayllón. Explicó que los delitos de lesa humanidad se refieren también a la restricción de acceso a elementos básicos para la vida, a un determinado grupo social. En criterio del abogado, el MAS está chantajeando al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que no le quite su personería jurídica, luego de haber cometido una falta electoral que establece esa sanción. "Estas acciones criminales que responden a la orden de Evo Morales, están exponiendo a la gente más humilde, aprovechándose de ellos con engaños, con mentiras y presión de que, si no bloquean, les van a sacar multas, exponiéndolos a contagios masivos", acotó el abogado.