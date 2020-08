Más del 50% de banano, leche y pollo no sale a otras regiones por bloqueos





05/08/2020 - 16:33:24

Los Tiempos.- Más del 50 por ciento de la producción de banano, leche y pollo del departamento de Cochabamba que se lleva a otras regiones del país y al exterior corre el riesgo de perderse debido a los bloqueos. El daño es millonario. A causa de la medida de presión instalada por gente afín al MAS, que protesta contra la postergación de las elecciones para el 18 de octubre, tampoco llegan de Santa Cruz insumos y alimento para los animales. Los sectores afectados piden entablar un diálogo y llegar a un acuerdo para solucionar el conflicto. Asimismo, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) manifestó su rechazo a los bloqueos registrados y alertó que la medida de presión es “un asesinato” por atentar contra la salud pública, por afectar el traslado de medicamentos, alimentos y otros insumos de primera necesidad. El 75 por ciento de la producción de pollo de Cochabamba se envía al occidente de país, por lo que desde el lunes esta cantidad no ha podido llegar a las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro, indicó el presidente de la Asociación de Avicultores (ADA), Willy Soria. Tampoco puede llegar de Santa Cruz el pollito bebé e insumos como maíz, soya y sorgo. “Es un crimen para el desarrollo agropecuario del departamento, vamos a sepultar una actividad importante, como la producción avícola”, dijo Soria. Explicó que el mercado de La Paz quedará desabastecido y Cochabamba no podrá absorber la sobreoferta, lo que representa un gran daño económico para el sector. El sector lechero, en tanto, se ve impedido de trasladar el 50 por ciento de los 340 mil litros diarios a Santa Cruz para la exportación de leche en polvo, lo que perjudica a 3.600 productores. “Por los bloqueos, PIL está recogiendo la leche sólo miércoles y jueves, y sólo el 70 por ciento. Con el excedente, debemos hacer yogur, quesillo o vender la leche fluida en el mercado exponiéndonos al contagio del coronavirus”, dijo el presidente de la Asociación de Productores de leche de Cochabamba, Juvenal Vera. En el rubro del banano, si los conflictos se extienden por una semana los productores dejarán de percibir 1,4 millones de dólares por la suspensión del envió de 1,8 millones de kilos, informó el representante del sector, Agustín Conde. A eso se suma, que los productores corren el riesgo de perder a sus clientes por no cumplir los contratos. Durante el tiempo que estén ausentes del mercado argentino el banano brasileño, paraguayo y ecuatoriano ocupan el espacio del producto nacional. Otros sectores como los productores de huevo, floricultores, porcinocultores, apicultores, piscicultores y fruticultores también reportan pérdidas.