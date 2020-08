Cochabamba: Bloqueos reducen hasta en un 80% la producción y distribución de oxígeno e insumos médicos





05/08/2020 - 16:30:54

Opinión.- Cochabamba vive días críticos. En medio de la pandemia global del coronavirus, el oxígeno natural afectado por los incendios del Parque Nacional Tunari y la basura acumulada en las calles y avenidas por el bloqueo en el acceso al botadero municipal de K'ara K'ara, se suma un problema aún peor: la imposiblidad de trasladar oxígeno artificial a pacientes críticos del COVID-19. Empresas dedicadas al rubro indican que la situación se les complica porque vieron una reducción del 80% en sus mecanismos de producción y distribución del elemento vital para la población. Días atrás, Johnny Pardo, de la FSUTCC (Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Cochabamba), solicitó que los grupos movilizados, que piden la realización de las elecciones presidenciales para este 6 de septiembre, permitieran el paso de ambulancias y vehículos que trasladan insumos y equipamiento médico. La Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC) expresó ayer martes su reprobación por el impacto para la salud y el perjuicio económico. Hoy miércoles por la mañana, mientras brindaba el informe epidemiológico sobre el avance del virus en el departamento, la sala situacional indicó que existen 81 pacientes dependientes al 100% del oxígeno, por lo que es un "elemento de primerísima necesidad". Incluso se refirió a que son más de 500 los pacientes que utilizan el oxígeno. En este panorama, el doctor Franklin Hilari Quispe (gerente general de Enfoque Emergencias, proveedor de oxígeno, equipos e insumos médicos) señaló que la producción está severamente afectada en un 80%, puesto que no puede adquirir los implementos necesarios para elaborar oxígeno y reabastecer los suministros, ni tampoco puede distribuir los tanques ya disponibles por el bloqueo en calles y avenidas principales. "Si esto sigue así, me veré obligado a cerrar en un mes. Ya no será sostenible. Tenemos 22 botellones de diferentes tamaños varados en las carreteras, además de insumos médicos. Nuestros vehículos tienen permiso de circulación, pero los puntos de bloqueo no les dejan pasar y les piden hasta 1.500 bolivianos para permitirles continuar el trayecto", explicó. Una imagen de los insumos médicos varados en la carretera. CORTESÍA Por otro lado, Reynaldo Condori que trabaja con la distribuidora Nitrox también expresó su impotencia ante la situación y pidió que los bloqueadores "tengan empatía" con la gente que está luchando contra la enfermedad y requiere oxígeno de forma urgente e indispensable. "Estas personas no tienen empatía con la gente. Hay muchos enfermos que necesitan del producto, que nos va faltando. Nos vemos con las manos atadas porque no podemos hacer nada. Es difícil cuantificar el daño. Una clínica pide por lo menos 150 botellones al día, pero el oxígeno líquido no está llegando. La planta Praxair no abastece y por eso importan desde Santa Cruz, lo cual ahora no es posible debido a los bloqueos. Podremos subsistir esta semana con los insumos disponibles. La siguiente ya será imposible. Estaremos en una situación aún más difícil". Rubén Castillo, jefe de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (SEDES) informó que hay muchas dificultades para proveer el oxígeno a los pacientes. "Prácticamente todos los hospitales requieren urgentemente este elemento porque tienen varios pacientes que dependen del oxígeno. Es algo esencial para ellos".