Fauci: Habrá suficientes vacunas para distribuirlas en el mundo entero





05/08/2020 - 16:12:03

VOA.- La máxima autoridad científica en la lucha estadounidense contra la pandemia de COVID-19, el doctor Anthony Fauci, conversó con la Voz de América. No se cansa de insistir en el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de las manos. Se mantiene optimista en que pronto habrá por lo menos una vacuna y que habrá suficiente para todos. De forma transparente, no duda en reconocer cuando no tiene la respuesta para una pregunta y explica que se está aún investigando. Atiende nuestras preguntas como si ¿pueden los niños contagiar a los adultos? ¿cuánto tiempo tomará para que la vacuna haga efecto y proteja a la persona? ¿Se sabe si un virus tendrá mutaciones que invaliden la vacuna ya descubierta? Esta fue su conversación con la VOA. VOA: Doctor Fauci, un gusto conversar con usted. DR. FAUCI: Es muy bueno estar con ustedes nuevamente VOA: Creo no podemos decirlo suficiente si es que la gente aún no lo ha escuchado antes. Pero uno no puede adquirir el coronavirus o COVID-19 a menos que tenga contacto con el virus. ¿Es eso correcto? DR. FAUCI: Así es. Eso es lo que es una enfermedad respiratoria. Esa es la razón por la que nosotros hablamos de distanciamiento físico y de permanecer alejados de aglomeraciones y de usar mascarillas, todas las cosas que te mantienen fuera de contacto con el virus. VOA: Ahora, he notado que antes que empezáramos, alguien de su personal limpió su silla. ¿Deberíamos estar limpiando nuestras sillas, es eso solo una precaución extra, es decir, cuando llegan paquetes a nuestras casas? ¿Qué más deberíamos estar haciendo? DR. FAUCI: Hay algunas cosas fundamentales. Si estás en un lugar donde hay otras personas además de ti y no puedes estar segura de dónde han estado o qué han hecho, aunque tal vez estén usando una máscara, tu sabes que puedes esparcir el virus por las manos, por lo cual insistimos en lavarse las manos. Así que como una precaución adicional, debido a que hay otras personas que entran aquí, siempre usamos mascaras cuando estamos en el mismo cuarto. Siempre limpian cosas como los cerrojos de las puertas y otras que generalmente son tocadas por las personas. VOA: ¿Qué tal cajas que podrían llegar a nuestras casas o bolsas del supermercado? ¿Deberíamos desinfectar esas cosas antes que entren a nuestras casas? Al inicio todos decían que había que hacer eso. ¿Aún hay que hacerlo? DR. FAUCI: Yo no hago eso regularmente. Lo que sí hago regularmente cuando cosas llegan a casa es que las dejo sin tocar durante uno o dos días. Lo que llamamos un virus competente para replicarse no dura más de 48 horas sobre una superficie. Así que si me llega un paquete, solo lo dejo sin tocar un día o dos. De lo contrario tendría que estar desinfectando todo lo que entra a la casa, lo cual no hago. VOA: Este medio llega a todo el mundo. Y actualmente hay una carrera alrededor del mundo por encontrar una vacuna. Y uno de los temas que surgirá será la distribución. Si se llega a determinar que una vacuna estadounidense es efectiva y segura, ¿dónde y cómo será distribuida? ¿Qué tan rápido llegará a todo el mundo? DR. FAUCI: Primero que todo, es importante señalar que hay más de una vacuna. Hay por lo menos cinco o seis que están siendo subsidiadas y financiadas, directa o indirectamente, por el gobierno federal, en el sentido de poner dinero, no sólo para ayudar en la investigación, sino también en la producción. Y de hecho, el gobierno federal ha invertido cientos de millones, si acaso no más de mil millones, para fabricar una vacuna aún antes de demostrarse que sea efectiva. De manera que si es efectiva, te ahorraste varios meses. Y lo único que estás arriesgando es dinero, porque si resulta que no es efectiva, lo que hiciste fue una vacuna que no va a ser usada. Actualmente, al mismo tiempo que estamos probando la vacuna, están empezando a preparar la producción. Así es que la suposición que estamos haciendo, que creo es razonable, es que para finales de este año sabremos si tenemos una vacuna segura y efectiva. Yo soy cautelosamente optimista que la tendremos, basado en la información preliminar que hemos visto de la Fase 1 de la prueba. Pero asumiendo que la tengamos para finales de este año o inicios del 2021, deberíamos tener cientos de millones de dosis al avanzar el 2021. Eso significa que deberíamos tener suficientes vacunas para todos aquí. Las compañías han prometido que fabricarán hasta 1.000 millones de dosis. Y tienes a más de una compañía que está hablando sobre eso. Luego tienes a los chinos que harán una vacuna, tienes a Inglaterra y a los europeos que tendrán una vacuna. Habrá, creo, suficientes vacunas si todo resulta ser exitoso para proveer de vacunas, no sólo a los países históricamente ricos, pero a aquellos que tienen niveles de ingresos medianos o bajos que no tendrían acceso tan fácil a una vacuna. A eso es a lo que aspiramos. VOA: En Estados Unidos, todos los años tenemos la vacuna para la influenza y tenemos un sistema bastante bueno de distribución. Uno va a la farmacia, donde el médico, y el sistema de distribución de la vacuna está bien establecido. ¿Pero qué pasa en otras partes del mundo que tal vez no tengan la infraestructura establecida para distribuir la vacuna? DR. FAUCI: Hay infraestructura establecida para la distribución de otros tipos de vacunas. La vacuna para el sarampión está en todo el mundo, la vacuna para polio está en todo el mundo, en fin, una variedad de otras vacunas. La infraestructura está ahí. Tal vez no sea tan bien organizada, pero si se observa la aplicación de vacunas, aún en países en desarrollo, sorprendentemente para algunos es tan buena o mejor aún de lo que vemos en algunos países desarrollados. Así que creo que necesitaremos hacerles llegar las vacunas y ellos harán un buen trabajo distribuyéndola. VOA: Usted mencionó que hay unas cinco o seis que son las de más posibilidades. ¿Toma el mismo tiempo fabricar cada una de esas vacunas o toman algunas mayor tiempo en comparación a las otras? DR. FAUCI: Ciertamente hay un gran grado de variabilidad, porque el tipo de vacuna es conocido como una plataforma, una plataforma de vacuna. En las clásicas, uno toma el virus, lo cultiva en grandes cantidades y luego o lo inactiva o lo atenúa. Eso toma mucho más tiempo que las nuevas tecnologías que han sido menos probadas, pero que son más rápidas para ponerlas en efecto, como las vacunas RNA o DNA, el tipo molecular de vacunas genéticas. Cada una de esas tiene distintos tiempos de cuánto toma fabricarlas. VOA: ¿Hay una definición científica de qué puede considerarse efectivo? La vacuna del sarampión que usted mencionó antes, leí que es 98% efectiva. La vacuna de la influenza, que he recibido por años, a veces es 50% efectiva y en otros años es el 30%. Varía. ¿Cuál es el nivel de efectividad al que aspiramos? Obviamente esperamos un 100%, pero ¿cuál es la definición de una vacuna efectiva? DR. FAUCI: Hay un análisis estadístico que demuestra que es significativamente mejor que no tener ninguna vacuna. Esperamos que va a tener, por lo menos de 50 a 60%. Podría ser más, creo que si es mucho menos podría haber renuencia a usarla, pero eso dependería de cuánto menos. Yo sería optimista y esperaría tener algo que sea de 70, 75, 80% o más. Espero. Si no, creo que aún una vacuna de entre 50-60% sería una contribución mayor, junto a medidas de salud pública para contener el virus. VOA: ¿Quiere decir que, si es sólo del 50%, seguirán siendo muy estrictos sobre el distanciamiento social y las mascarillas? DR. FAUCI: Exactamente. Lo que uno espera que haga una vacuna es que ofrezca un grado de protección para que se dispare la inmunidad de rebaño. No tienes que tener a todos protegidos en la comunidad para poder apagar las llamas de una pandemia si ya tienes a un porcentaje de la gente. Y no sabemos cuál es ese porcentaje. Podría ser entre 45% y tal vez tan alto como el 70%. Si la inmunidad de rebaño es como un 50%, entonces si aplicas algunas medidas de salud pública más la vacuna, entonces podrías tener un nivel de protección que permita controlar la dinámica de incendio de esta pandemia. VOA: Explíqueme esto: Los niños pueden adquirir el coronavirus y la gran controversia en Estados Unidos es si abrir o no las escuelas, pero si ellos pueden tener el mismo virus que yo, y yo sería altamente infecciosa para otros, ¿por qué los niños no son altamente infecciosos para otros? DR. FAUCI: Ahora sabemos, y hay muchos estudios que están saliendo sobre cómo niños entre 10 y 19 años transmiten el virus a los adultos con la misma facilidad que un adulto a otro adulto. Si tienes hasta 10 años, un estudio de Corea dice que es menos probable transmitir el virus a los adultos. Sin embargo, un estudio más reciente encontró que los niños más pequeños tienen entre 10 a 100 veces la cantidad de virus en su cavidad nasal. Debemos tener mucho cuidado si está allí, porque se puede asumir que podrían transmitirlo. Así es que estamos aprendiendo mucho sobre la infección en niños y cuán probable es que ellos lo transmitan a otros. Nosotros empezamos un estudio en mayo y tendremos los resultados en diciembre con 6.000 personas y 2.000 familias para poder responder precisamente esas preguntas sobre ¿Cuán fácilmente son infectados los niños? ¿Cómo transmiten el virus a los adultos? ¿Pueden los adultos transmitírselo a ellos? Estas son las preguntas para las que esperamos tener respuestas en los próximos meses. VOA: Cuando haya una vacuna efectiva ¿qué tan rápido trabajaría? Es decir, uno la recibe, pero no es efectiva de inmediato, debe haber un tiempo antes que genere el efecto deseado. DR. FAUCI: En general, lo que se hace es que recibes la vacuna en el día cero y 28 días más tarde recibes un refuerzo. Habrá cierta inmunidad después de la primera dosis, pero ni cerca de buena como la que habrá después del refuerzo. Y luego 10 o 14 días después de eso, generalmente tienes un buen grado de protección que se mantendrá, esperamos, por un prolongado periodo de tiempo. VOA: ¿Por qué hay tantas variantes en los síntomas de una persona a otra? DR. FAUCI: Es una excelente pregunta y la respuesta es que no sabemos con seguridad. Yo nunca había visto un virus con un rango tan amplio de diferencia en sus manifestaciones. VOA: Si yo me infecto y no tengo síntomas, ¿quedo inmune de una segunda ronda o podemos adquirirlo nuevamente? DR. FAUCI: Quedas con un cierto grado de inmunidad, pero no sabemos cuál es la duración de eso. Cuando te recuperas y limpias el virus de tu cuerpo, eso significa que tu sistema inmunológico fue el responsable. Lo que no sabemos es cuánto tiempo dura esa protección. Estamos estudiándolo actualmente. VOA: El tratamiento que más atención recibe actualmente es Remdesivir, que es lo que, si uno está hospitalizado, le administran de forma intravenosa. ¿Hay alguna forma en que el Remdesivir podría ser distribuido para consumo oral, como el Tamiflu, para que no se tenga que llegar a una situación catastrófica para recibirlo? DR. FAUCI: Los dos medicamente que sabemos que funcionan son Dexmetasone, para personas que necesitan respiradores u oxígeno, y Remdesivir. En lo que estamos esforzándonos es en qué se hace al inicio de la infección para evitar que avance a una enfermedad más seria. También probamos otros antivirales. VOA: Una de las discusiones en Estados Unidos es sobre la hidroxicloroquina y si es efectiva como un profiláctico, pero no una vez que ya tienes el covid-19. DR. FAUCI: Hay muchos estudios de observación que han arrojado información encontrada, pero las pruebas más confiables uniformemente han reflejado que no hay una efectividad de la hidroxicloroquina en el tratamiento del coronavirus. VOA: Ha habido mucha molestia, incluso hostilidad contra China por este virus. ¿Está China cooperando plenamente con el mundo en términos de hacer lo que pueda para lograr una vacuna, compartiendo información y haciendo lo que necesita hacer o está "arrastrando los pies"? DR. FAUCI: Hoy creo que hay suficiente experiencia en el resto del mundo como para que no haga mucha diferencia lo que los chinos nos digan que esté ocurriendo en su país, porque tenemos ya unos 18 millones de infecciones. Nosotros somos los que más hemos sufrido en Estados Unidos con 4 millones de infecciones y 150.000 muertos. Así que, desafortunadamente para nosotros, sabemos mucho de coronavirus y con el paso del tiempo aprendemos más y más. VOA: Cuando ustedes estudian un virus ¿pueden anticipar si habrá mutaciones para determinar si se necesitarán nuevos tipos de vacunas? DR. FAUCI: La respuesta es que no sabemos. Actualmente estamos enfocados en el virus que está circulando ahora y creemos que podemos fabricar una vacuna que sea segura y efectiva. Obviamente, le daremos seguimiento a la evolución de este virus en el futuro. Esperamos que ese no sea el caso, pero uno debe mantener una mente abierta para asegurarse que no se nos escape nada. VOA: Yo me vacuno contra la influenza todos los años. Pero hay mucha gente alrededor del mundo que piensa que las vacunas no funcionan y que son parte de una gigantesca conspiración y hay un gran movimiento contra las vacunas. ¿Qué le diría usted a ellos? DR. FAUCI: Nosotros tratamos de involucrar a la comunidad para que puedan ver de forma muy transparente lo que estamos haciendo, lo que dice la información, cuál es la información de seguridad en la Fase 1 y en la Fase 2, y tratamos de convencer a la gente que esa es la razón por la cual hacemos estas pruebas clínicas sin comprometer la seguridad ni la integridad científica. VOA: ¿Tienen alguna validez esas preocupaciones de estas personas que rechazan las vacunas en general? DR. FAUCI: Las vacunas son, por mucho, lo más efectivo para prevenir las enfermedades de forma segura. Las vacunas son administradas a miles de millones de personas cada año alrededor del mundo. Y estas son algunas de las intervenciones médicas más seguras que uno puede tener. Todos sabemos que no hay nada que sea una intervención y que sea 100% libre de la posibilidad de un efecto adverso. Pero cuando uno observa los riesgos de otras cosas, esto es realmente una intervención segura. VOA: Una última pregunta. He leído que existe la posibilidad de una “vacuna puente”, donde una vacuna para polio o tuberculosis podría funcionar durante un mes o tres meses para mí o trabajadores de la salud. ¿Conoce usted alguna investigación o evidencia que indique que mientras obtenemos la vacuna para el coronavirus, éstas dos vacunas, por ejemplo, puedan servir como vacunas puente? DR. FAUCI: No. Hay una sugerencia de que un refuerzo general del sistema inmunológico, mediante la aplicación de otras vacunas podría proteger contra un virus que no tiene nada que ver con la vacuna. Esa es una hipótesis. Hay algunas sugerencias en algunos estudios de que esa podría ser una posibilidad, pero no hay evidencia definitiva para decir que ese es el caso, aunque hipotéticamente podría posiblemente funcionar.