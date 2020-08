Jefe de Epidemiología: El bloqueo de carreteras es como un ataque terrorista contra la salud





05/08/2020 - 12:05:33

La Paz, (ABI). - El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, afirmó este miércoles que es como un "ataque terrorista" el bloqueo de carreteras en el país porque los manifestantes no dejan pasar ni oxígeno medicinal, que se requiere con urgencia en los hospitales para mantener con vida a pacientes críticos con COVID-19. "Sin ser muy negativo, creo que lo mismo que ha pasado en Beirut (Líbano) está pasando aquí, estamos con un ataque terrorista en contra de la salud, no se deja llevar los tanques de oxígeno, se ha bloqueado hasta el generador de oxígeno en La Paz", dijo. Agregó que por los bloqueos asimismo no se puede trasladar a distintos puntos del país la donación de 46 toneladas de equipos de protección personal, por un valor de 1,8 millones de dólares, que hizo llegar hace un par de días la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ayudar a prevenir los contagios de COVID-19 en la atención médica de pacientes. "Entonces estamos en una situación de un boicot realmente criminal", manifestó el funcionario, en una entrevista concedida al canal estatal, Bolivia TV. Los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que fueron convocados por la Central Obrera Boliviana (COB) a bloquear carreteras desde el pasado lunes, exigen que las elecciones se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como definió el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La presidenta Jeanine Áñez pidió a los dirigentes de la COB pensar en todo el daño que están ocasionando con sus medidas a la salud de los bolivianos y dejar los bloqueos. Mientras, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia hizo un "llamado urgente" a permitir la libre circulación de la ayuda humanitaria, consistente en insumos médicos, medicamentos y oxígeno, que son esenciales para proteger la salud de la población en este momento de crisis sanitaria.