Empresa alemana de turismo busca socio para sector aerocomercial





05/08/2020 - 11:10:57

Fráncfort/Hannover, (DPA) - La empresa alemana de turismo Tui está a la búsqueda de un socio para su negocio aeronáutico, según declaraciones del presidente de la compañia, Fritz Joussen, publicadas hoy por el periódico "Börsen-Zeitung". Jossuen señala que el objetivo es desprenderse de los costosos aviones como activos fijos del balance consolidado de Tui, que fue duramente golpeada por la crisis derivada del coronavirus. Aunque la empresa de turismo necesita tener acceso a la capacidad aérea, esto no significa necesariamente que el avión deba figurar en el balance. Joussen no habló específicamente de una sociedad corporativa de una futura aerolínea, pero descartó la posibilidad de alquilar los aviones en el futuro. Por lo tanto, el modelo podría ser el sector de cruceros, en el que Tui ha aportado sus barcos a la empresa conjunta que formó con Royal Caribbean. El directivo confirmó que el grupo Tui quiere reducir significativamente su flota de 150 aviones en Europa. La filial alemana Tuifly achicará su capacidad de 39 a 17 aviones y también en Suecia e Inglaterra se retirarán varias máquinas del servicio. "Con nuestro tamaño, estructura de costos y tecnología nos hemos fijado el objetivo de convertirnos en un socio del sector de las aerolíneas", explicó Joussen. El directivo de Tui no comentó una posible asociación con la aerolínea vacacional alemana Condor, que se encuentra actualmente en un proceso de blindaje y quiere encontrar un nuevo inversor después de la crisis. Según informes, en el ámbito político se está evaluando un futuro común para estos aviones destinados al turismo.