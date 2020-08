Presidenta pide a la COB pensar en el daño que causa a la salud y dejar de bloquear





05/08/2020 - 10:29:16

La Paz, (ABI). - La presidenta Jeanine Áñez pidió este miércoles a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), que convocaron a sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) a bloquear carreteras en medio de la pandemia, pensar en todo el daño que están causando a la salud y dejar su medida de presión. "Pedimos a los dirigentes de la COB que piensen en el daño que están ocasionando sus medidas a la salud de los bolivianos. Hay mucha gente sufriendo, y no estamos para otra cosa que no sea la solidaridad. Les pido una vez más que dejen de bloquear y cuiden a nuestro pueblo", expresó Áñez, a través de su cuenta en Twitter. Sectores sociales afines al MAS bloquean desde el pasado lunes las principales carreteras del país sin dejar pasar ni ambulancias ni camiones que transportan oxígeno medicinal a distintas regiones y que se necesita con urgencia para los pacientes con COVID-19. Ayer, la Caja Nacional de Salud denunció que en Oruro perdieron la vida cuatro personas por falta de oxígeno y estas consecuencias de las medidas de presión generaron una serie de cuestionamientos. Incluso, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia hizo un "llamado urgente" a permitir la libre circulación de la ayuda humanitaria, consistente en insumos médicos, medicamentos y oxígeno, que son esenciales para proteger la salud de la población en este momento de crisis sanitaria. Los movilizados exigen que las elecciones se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como definió el Tribunal Supremo Electoral (TSE).