Gobierno se abre al diálogo, pero anticipa sanciones por hechos vandálicos





05/08/2020 - 10:21:22

La Paz, (ABI).- El Gobierno nacional abre la posibilidad de dialogar con los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que realizan bloqueos y movilizaciones, en rechazo a la postergación de las elecciones nacionales, sin embargo anticipa que los hechos vandálicos serán sancionados conforme a ley, informó el miércoles el viceministro de Gestión Gubernamental, Israel Alanoca. "Nosotros hemos abierto el diálogo, es más el señor Rafael Quispe, como es el encargado del tema de coordinación con los movimientos sociales, lo ha hecho (convocó al diálogo). Sin embargo cuando existen hechos vandálicos no podemos hacer más que acudir a las autoridades llamadas por ley", informó. Alanoca señaló que las acciones interpuestas en contra dirigentes no es una persecución sindical, por el contrario son acciones que se deben realizar para evitar hechos vandálicos, como el ataque de ambulancias, no permitir el paso de insumos médicos y dinamitar cerros para obstruir y dañar carreteras. Las organizaciones sociales afines al MAS realizan bloqueos y concentraciones sociales en varias regiones del país, para rechazar que los comicios nacionales se posterguen hasta octubre, como lo dispuso el Tribunal Supremo Electoral, acciones a las que se suman enfrentamientos con uniformados y destrozos del ornato público. Ante esos extremos, Alanoca llamó a la reflexión a los sectores movilizados y pidió deponer esas actitudes que ponen en riesgo la salud de la población, debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus.