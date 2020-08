Jugadores y Fabol vuelven a decir que no a la Selección





05/08/2020 - 10:19:47

El Diario.- Los futbolistas profesionales dan la espalda a Marcos Rodríguez y a Robert Blanco, dirigentes enfrentados por el control de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), y mantienen su decisión de no asistir a la convocatoria de la Selección Nacional hasta que sus demandas sean atendidas. "Mientras no se atiendan los temas pendientes, que son de puro derecho, cualquiera que esté en la Federación, los futbolistas no van a asistir a esa convocatoria. Para que quede eso claro", declaró David Paniagua, representante de los futbolistas, que sostuvo una reunión con los capitanes la noche del lunes. Las demandas de pago de sueldos atrasados siguen en primera línea en el pliego de los futbolistas junto a la aplicación de las medidas de bioseguridad para el regreso a los entrenamientos. El sector también pide que los tribunales de justicia deportiva reanuden sus actividades para hacer cumplir los fallos y que ingrese la denuncia contra Jaime Cornejo (presidente de Aurora) por supuesta adulteración de contratos. En medio de esta crisis, los futbolistas desconocen a Rodríguez como presidente transitorio de la Federación, porque "denigra a los futbolistas, es declarado enemigo de los futbolistas. No tiene ninguna experiencia y estamos tan mal que nos quieren poner a un presidente sin experiencia. No ha sido presidente de ningún club", agregó Paniagua. La agremiación no tomó postura sobre el reclamo de Blanco, quien argumenta que debe ascender al principal cargo de la entidad federativa. Sin embargo, Paniagua mencionó que la principal razón para oponerse a Rodríguez es por los derechos televisivos y los ingresos que pueden recibir los clubes a partir de la gestión 2021. "Es el principal cabecilla de desconocer la propuesta, la única propuesta seria", señaló Paniagua, quien cuenta con el respaldo de los capitanes de los clubes de la División Profesional y llevará sus exigencias hasta su cumplimiento.