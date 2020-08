Incertidumbre en la división profesional: Oriente espera que la FBF defina cuándo y a qué se jugará





05/08/2020 - 10:14:56

El Día.- Sergio Galarza, director deportivo del club Oriente Petrolero informó que comenzaron las actividades en el plantel, pero subrayó que toda la planificación prevista no es posible desarrollarlo entre tanto la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), mediante la División Profesional no defina qué torneo se jugará en lo que resta del año y cuándo los planteles retornarán a los entrenamientos. Perplejos: "Oriente Petrolero ya recibió el aval del protocolo de bioseguridad, ahora estamos esperando que la FBF defina cuándo comenzamos a jugar y qué jugamos. Nosotros estamos con todo listo para arrancar con los trabajos, pero eso no es una decisión solo del club hay que esperar lo que definan los dirigentes nacionales", formuló el director deportivo. El club informó que 24 jugadores dieron negativo a las pruebas del COVID-19 y continuarán con lo planeado. "Tenemos la planificación por fases, la primera consiste en realizar la revisión médica a todos los futbolistas del plantel, después los entrenamientos por grupos que será de cinco jugadores manteniendo el distanciamiento físico, y ya la tercera fase será el trabajo con todo el equipo", declaró Galarza.